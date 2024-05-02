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К тушению пожара в промзоне на востоке Москвы привлекли два вертолета
В тушении пожара, который охватил здание в промзоне на востоке Москвы, привлекли два вертолета, сообщили в оперативных службах города.
«К тушению пожара присоединился второй вертолет. Им уже совершен один сброс воды», – приводит ТАСС слова представителя городских служб.
Отмечается, что оба вертолета входят в состав авиации Московского авиационного центра.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в здании по адресу улица Буракова, дом 27, корпус 40 на востоке Москвы достигла 2,5 тыс. кв. метров. Пожарные зафиксировали опасность распространения огня на другие строения.
По данным МЧС, в тушении огня участвуют 120 человек и 35 единиц техники.
Из-за возгорания в здании обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров.
В прокуратуре Москвы заявили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.