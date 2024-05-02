По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
Площадь пожара на востоке Москвы достигла 2,5 тыс. кв. метров
Площадь пожара на востоке Москвы достигла 2,5 тыс. кв. метров, огонь может перекинуться на другие здания
Огонь с административно-производственного здания на востоке Москвы может перейти на соседнее строение, сообщили в оперативных службах города
«Есть угроза распространения на соседние здания – шинный цех», – приводит ТАСС слова представителя служб.
Отмечается, что в тушении огня, площадь которого достигла 2,5 тыс. кв. метров, участвуют 120 человек и 35 единиц техники, ожидается авиация.
При этом из-за возгорания в здании обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров.
В прокуратуре Москвы заявили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее сообщалось, что в административно-производственном здании в Москве начался сильный пожар, который охватил три этажа.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар произошел в здании на улице Буракова, дом 27, корпус 40.
Возгорание началось в центральной части здания на первом, втором и третьем этажах. Существует вероятность, что внутри могут находиться люди.