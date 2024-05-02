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Сильный пожар начался в административно-производственном здании в Москве
В административно-производственном здании на востоке Москвы произошел сильный пожар, охвативший три этажа.
Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Позже стало известно, что площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади в 1 тыс. кв. м.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пожар произошел в здании на улице Буракова, дом 27, корпус 40.
Загорание началось в центральной части здания на первом, втором и третьем этажах. Существует вероятность, что внутри могут находиться люди. На месте происшествия работают пожарные расчеты. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.