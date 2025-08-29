Новосибирского грабителя банков задержали после очередного нападения

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранительные органы установили причастность задержанного за вооруженное ограбление банка в Ленинском районе Новосибирска к серии аналогичных преступлений, сказал собеседник ТАСС.

Речь идет о налетах на Локо-банк на улице Гоголя зимой 2024 года и Совкомбанк на улице Немировича-Данченко весной этого же года.

Последний инцидент произошел 28 августа в отделении банка на улице Ватутина, где, по данным «2ГИС», располагается «Кузнецкбизнесбанк». Неизвестный в маске, угрожая пистолетом, потребовал выдать все наличные, после чего выстрелил в потолок. Похитив около 7 млн рублей, преступник скрылся на велосипеде.

Вскоре грабителя заметил полицейский, находившийся в отпуске. Он не только запросил подкрепление, но и продолжил следить за подозреваемым до приезда оперативников.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

В декабре 2024 года в центре Новосибирска произошло вооруженное ограбление банка, преступник похитил 9 млн рублей.

До этого в Екатеринбурге отдали под суд мужчину, который ограбил 12 банков на 39,8 млн рублей.