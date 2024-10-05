Грабителя 12 банков отдали под суд в Екатеринбурге

Мужчину, ограбившего 12 банков на 39,8 млн рублей, отдали под суд в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, обвиняемого в ограблении 12 банков на сумму более 39,8 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Мужчина совершал преступления на протяжении восьми лет, начиная с 2015 года, и оставался на свободе до марта 2023 года. В прокуратуре отмечают, что ему удалось скрываться от правосудия благодаря тщательно продуманной маскировке.

Обвиняемый, которому 45 лет, использовал для своих нападений предмет, напоминающий пистолет. Он угрожал банковским сотрудникам, заставляя их открывать хранилища и кассы. Чтобы избежать поимки и затруднить опознание, злоумышленник использовал различные элементы маскировки: отращивал бороду, носил солнцезащитные очки и маску. После каждого преступления он сбривал бороду, что добавляло сложности в его поисках.

Задержание налетчика произошло в марте 2023 года, когда он пытался ограбить очередное банковское отделение. Теперь его дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ему предъявлены обвинения в разбое в особо крупном размере. Это дело привлекло внимание общественности, учитывая его масштаб и долгий период, в который злоумышленник оставался на свободе.

Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка в Москве. Также сообщалось, что полиция ведет поиск мужчины, который пытался ограбить банк в Екатеринбурге, по информации руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.