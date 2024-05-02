По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
В Кремле назвали крайне важными слова Медведчука о виновниках трагедии в Одессе
Слова украинского политика Виктора Медведчука о том, кто спланировал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, крайне важны, их следует воспринимать максимально серьезно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Медведчук находился «внутри этих событий» и «все видел изнутри», передает ТАСС.
Кроме того, Песков согласился с оценкой Медведчука о том, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения. Представитель Кремля назвал «абсолютно недопустимой и позорной страницей в истории Украины» тот факт, что люди, ответственные за это преступление, так и не понесли наказания.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимавшим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.