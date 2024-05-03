Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.5 комментариев
Швеция отвергла идею о международном расследовании подрыва «Северных потоков»
Швеция отвергла предложение Китая о международном расследовании подрыва «Северных потоков»
Министерство иностранных дел Швеции заявило об отсутствии необходимости в проведении международного расследования взрывов на газопроводе «Северный поток», поскольку «оно ничего не даст».
Шведские власти согласно «основополагающим принципам независимости, беспристрастности и верховенства закона» уже провели расследование инцидентов, другие расследования продолжаются, завили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», – сказали там.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток». Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР.