Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
В Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост
Глава комитета крымского парламента Гемпель отреагировал на намеки постпреда Украины об атаке на Крымский мост
Намеки на готовящийся удар по Крымскому мосту с Украины являются оскалом террористов, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, террористы на Украине просто продолжают демонстрировать свой оскал, показывая разрушительную и чудовищную суть, передает РИА «Новости».
Также Гемпель отметил, что «лживые и фанерные» украинские политики уже довели страну до разрухи, им осталось только разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.