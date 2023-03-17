В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине

Эксперты рассказали об истоках украинского террора и неонацизма

Эксперты: Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически

Режим Зеленского имеет все признаки неонацизма, это доказывают зверства ВСУ в Донбассе и та идеология, которую насаждает офис президента Украины. Запад же подпитывает этот нацизм, причем еще с начала прошлого века. Об этом рассказали эксперты и политологи в ходе дискуссии ЭИСИ, посвященной преемственности украинского национализма.

«Массовость украинских военных преступлений связана не только с преступным характером властей в Киеве. Она вытекает и из неонацистской идеологии современной Украины», – отметил Максим Григорьев председатель Международного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ.

Он заявил об этом в четверг в рамках круглого стола на тему: «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму». Организатором мероприятия выступил Экспертный институт социальных исследований.

«Запад взращивает украинский нацизм не только поставками оружия, но и идеологически. Мы опросили более 500 свидетелей преступлений ВСУ, они говорят об нацистском характере украинских зверств. Более того, в Киеве не скрывают, что все цели для атак они сверяют с Западом, в том числе – удары по мирным районам, больницам», – добавил Григорьев.

Эксперты также указали на преемственность современных неонацистов, которая восходит к запрещенной в России ОУН*-УПА. «ОУН всегда поддерживалась западными странами, их спецслужбами. Например, в Британии базировались пункты, из которых велась нацистская пропаганда. Вообще, это те самые страны, которые сейчас активно снабжают Украину вооружением», – рассказал Александр Дюков, директор фонда «Историческая память».

«Как происходящее соотносится с евроинтеграцией Украины? Никак. Но в Европе это никого не волнует, и они продолжают поддержку Киева. Запад забыл уроки нацизма», – согласился Григорьев.

«Кстати, истоки нынешнего украинского неонацизма лежат в идеях первой половины XX века: расовое превосходство, геноцид, влекущий этнические чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, антикоммунизм, парамилитарные образования», – заметил он.

«Военные зверства и преступления против человечности ВСУ и националисты совершали в Донбассе с 2014 года. Среди них: варварские бомбардировки жилой застройки, пытки, издевательства, преследования по этническому и языковому признакам, насилие над пророссийски настроенными жителями. Все это имеет признаки геноцида», – согласился Александр Брод, член Совета при президенте РФ по правам человека.

«Движение «Азов» – это также структура с четкой нацистской идеологией. Это антихристиане, которые исповедуют форму сатанизма, проводя античеловеческие культы по сути с жертвоприношением и зверствами. Поддержка их киевским режимом – прямое доказательство расцвета нацизма в масштабах всей Украины», – пояснил автор книги «Черное солнце Украины. История неонацистского движения «Азов»* Алексей Кочетков.

«Все нынешние националистические организации Украины связаны с ОУН и УПА. У нас собрана масса свидетельств развития украинского нацизма с момента зарождения до наших дней. Мы собрали архивные документы, фотографии, эмблемы, книги, дела, другие артефакты, которые говорят о восхвалении неонацизма, расизма на современной Украине. Все это можно увидеть на нашей выставке», – резюмировал ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. В этой связи ветеран подразделения ФСБ «Альфа» Виталий Демидкин и политолог Армен Гаспарян рассказали газете ВЗГЛЯД, что террористическая традиция украинских националистов, точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов.

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