По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
На Украине признали критическое положение в Часовом Яре
Журналист Сазонов: Ближайшие две недели будут очень трудными для ВСУ в Часовом Яре
Ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город, заявил украинский обозреватель Кирилл Сазонов, который, по информации местных СМИ, сейчас воюет на этом направлении.
По его словам, в Часовом Яре пара недель для ВСУ будут очень трудными, особенно опасно на флангах, а дороги, ведущие в город, простреливаются, передает ТАСС.
По его словам, ездить в Часов Яр и обратно – «давно лотерея».
Между тем представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска «имеют определенные тактические успехи», а Артемовское направление стало одним из самых горячих для ВСУ.
Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.