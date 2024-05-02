На Украине признали критическое положение в Часовом Яре

Журналист Сазонов: Ближайшие две недели будут очень трудными для ВСУ в Часовом Яре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Часовом Яре пара недель для ВСУ будут очень трудными, особенно опасно на флангах, а дороги, ведущие в город, простреливаются, передает ТАСС.

По его словам, ездить в Часов Яр и обратно – «давно лотерея».

Между тем представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска «имеют определенные тактические успехи», а Артемовское направление стало одним из самых горячих для ВСУ.

Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.