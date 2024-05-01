На Украине насчитали три школы, где изучают русский язык

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2024 году школ, где изучается русский язык, осталось лишь три, говорится в отчете, передает RT со ссылкой на публикацию в украинских СМИ

Общее число учащихся, изучающих этот предмет, – 768 человек. В 2022/2023 учебном году школ, где учили русский, было 29, а учащихся – 3950.

Ранее в апреле в школе в Киеве подростка избили одноклассники за то, что тот якобы смотрел мультфильм на русском языке.