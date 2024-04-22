Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.0 комментариев
В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском
В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском языке
В киевской школе №81 13-летний мальчик был жестоко избит одноклассниками из-за того, что они посчитали, будто он смотрит мультфильм на русском языке, сообщает издание «Страна» со слов матери пострадавшего ребенка.
Женщина рассказала в соц сетях, что ее сыну нанесли «сильные удары в пах», в результате чего образовалась гематома и разрыв, потребовавшие оперативного вмешательства. «Проблема [также] с ногой. С той стороны она так и остается сильно разбухшей», – передает ее слова ТАСС.
По словам матери, травму сын скрывал десять дней, пока она сама случайно не заметила. Она также сообщила, что перед избиением ее сына запугал помощник учителя.
В комментариях к посту матери пользователи пишут, что травля ребенка могла быть вызвана его русскоязычной речью или просмотром мультфильмов на русском языке.
Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.