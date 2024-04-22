В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском языке

Tекст: Елизавета Шишкова

Женщина рассказала в соц сетях, что ее сыну нанесли «сильные удары в пах», в результате чего образовалась гематома и разрыв, потребовавшие оперативного вмешательства. «Проблема [также] с ногой. С той стороны она так и остается сильно разбухшей», – передает ее слова ТАСС.

По словам матери, травму сын скрывал десять дней, пока она сама случайно не заметила. Она также сообщила, что перед избиением ее сына запугал помощник учителя.

В комментариях к посту матери пользователи пишут, что травля ребенка могла быть вызвана его русскоязычной речью или просмотром мультфильмов на русском языке.

Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.