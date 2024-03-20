Языковой омбудсмен Украины потребовал переименовать детсады с русскими названиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам омбудсмена, в его адрес поступают многочисленные жалобы на названия дошкольных учреждений, которые не соответствуют украинскому правописанию и стандартам государственного языка, передает ТАСС.

Как заявил Креминь, иноязычные названия преимущественно встречаются на востоке и юге Украины, и этому нужно положить конец.

Он обратился к местным органам власти и владельцам частных детсадов с призывом привести названия учреждений в соответствие с украинским правописанием.

В качестве примеров «недопустимых» названий Креминь перечислил: «Карандашкино», «Солнышко», «Ивушка», «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Одуванчик» и другие.

Инициатива омбудсмена вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники идеи переименования считают, что она необходима для защиты украинского языка и формирования национальной идентичности. Противники же указывают на абсурдность и дороговизну подобной затеи, а также на то, что названия многих детсадов имеют многолетнюю историю и не несут в себе никакой политической подоплеки.

Ранее украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов. До этого в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.