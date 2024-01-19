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В Киеве переименовали библиотеки имени Горького, Маяковского и Симонова
Власти Киева в рамках кампании по дерусификации переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.
Как сообщает агентство Укринформ, Киевский горсовет переименовал пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими персонами России, передает ТАСС. Теперь библиотека имени Симонова называется «библиотека на Воскресенке», имени Маяковского – «библиотека на Русановке», библиотеке Чернышевского дали привязку к улице Дегтяревской, бывшая библиотека Горького теперь носит имя украинского драматурга Николая Кулиша, детская библиотека, названная в честь пионера-героя Володи Дубинина, переименована в память о советском и украинском поэте-фронтовике, составителе антологии болгарской поэзии на украинском языке Дмитрии Белоусе.
Как пишет агентство, депутат Киевского горсовета, глава городской комиссии по культуре Виктория Муха отметила, что власти работают над тем, чтобы избавить столицу от «маркеров русского мира».
Ранее Власти Киева решили переименовать улицу, названную в честь покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака.