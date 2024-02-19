На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов

Военный аналитик: Успехи в районе Вербового и Работино напрямую связаны с освобождением Авдеевки

Военный аналитик Онуфриенко: Успех в Авдеевке помог России продвинуться на Запорожском направлении

Tекст: Илья Абрамов

«На Запорожском направлении российская армия имеет успехи в районе Вербового. Кроме того, мы зашли на южные окраины Работино и ведем там бои. По некоторым данным, на западе этого населенного пункта также есть наши войска», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«На других участках Запорожского направления сейчас ведутся бои местного значения. Мы обстреливаем позиции противника в районе Пятихаток. Также российские войска сражаются в окрестностях Времевского выступа, однако пока значительного продвижения там нет», – отмечает собеседник.

«Успехи в районе Работино и Вербового напрямую связаны с достижениями наших войск в Авдеевке. Дело в том, что Запорожское направление в последнее время было достаточно стабильным, и противник снимал оттуда подразделения, чтобы перевести их на более горячие участки фронта. Российская армия воспользовалась этим и перешла в наступление», – подчеркивает он.

«Следует ожидать, что в конечном счете ВС России освободят Работино и вернут себе те позиции, которые противник смог занять во время летнего контрнаступления. Однако я не думаю, что Орехов станет основным направлением для нашей атаки. В частности, на это указывает тот факт, что мы не задействуем значительных сил для продвижения в этом районе», – пояснил эксперт.

Ранее российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что перед ВСУ встала угроза потери так называемого Работинского выступа между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.

Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале рассказал, что российские войска уже зашли в Работино. Он отметил, что армия была на окраинах населенного пункта еще в субботу, однако для развития успеха пришлось дождаться поддерживающего удара со стороны Вербового.

Минобороны России в своем Telegram-канале отмечало, что подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

Напомним, ранее Владимир Рогов заявлял об активизации боевых действий на Запорожском направлении, отметив, что инициатива находится в руках Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.