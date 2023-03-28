Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов?

Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», заявила в понедельник президент Зузана Чапутова на проходящей в Братиславе конференции по внешней политике республики. По ее словам, большинство словаков по-прежнему готовы принимать беженцев с Украины, но многие при этом считают, что с приездом беженцев их жизнь ухудшилась.

Дезинформация и неверное толкование событий на Украине, жалуется Чапутова, «используются для снижения общественной поддержки шагов, которые мы предпринимаем как страна. Это также увеличивает разрыв между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан». Как отметила президент, в Словакии на фоне подготовки к досрочным парламентским выборам растет риск того, что общество все меньше поддерживает внешнюю политику властей.

По словам Чапутовой, военная помощь Киеву «не является неисчерпаемой». «Если мы не будем инвестировать в оборону, мы не сможем двигаться вперед, даже в своей собственной обороне. Поддержка Украины со стороны государства также иссякает, наверное, в Словакии больше всего (по сравнению с другими странами Европы. – прим. «Коммерсант»)», – отметила она. Президент считает, что нужно постоянно разъяснять словакам важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».

В середине марта Чапутова говорила, что предстоящие 30 сентября выборы (Национального совета) парламента станут для Словакии значительным испытанием. По мнению Чапутовой, некоторые из партий открыто намекают на «поворот во внешнеполитическом курсе» – и это то, что могло бы «Словакию переместить от демократии к автократии». По опросам избирателей, поддержка либеральных партий и движений снижается.

«Чапутова всерьез задумалась о своей президентской кампании, которая предстоит через год, а также о судьбе своей партии «Прогрессивная Словакия», которой предстоит идти на парламентские выборы уже через полгода», – говорит доцент РГГУ Вадим Трухачев.

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«Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев, а для 5-миллионной страны это очень много. Уровень жизни падает, когда Словакия осталась без более-менее дешевого российского газа, а Словакия очень сильно зависит от нашего газа, до 90%. На таком фоне курс на безудержную поддержку Киева, естественно, одобрением не пользуется. Кроме того, в Восточной Словакии живет много русинского населения, родственного населению Закарпатья, сохранилась дурная память о бандеровцах. Вот почему и в целом в стране их недолюбливают», – пояснил Трухачев.

«Так что Чапутова просто вынуждена констатировать факт. При этом не стоит преувеличивать русофильство словаков. Они в среднем все-таки чуть более благожелательно настроены к нашей стране, нежели их соседи чехи. При этом безоговорочную солидарность с Украиной выражает лишь треть респондентов. В Чехии она еще недавно зашкаливала за 40%», – добавил российский эксперт.

Советские истребители заставили Чапутову подставиться

Среди проамериканских политиков нарастает нервозность, полагает бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. «Словакией управляет правительство, которое не обладает поддержкой в парламенте, еще в декабре оно получило вотум недоверия, вот почему досрочные выборы назначены на сентябрь. Внешнюю политику определяют преданные американцам политики – глава правительства Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь, глава МИДа Растислав Качер, а дополняет их Зузана Чапутова. Именно они срочно хотят отправить Киеву вооружение словацкой армии, в котором он так заинтересован. В прошлом году на Украину отправили систему С-300, а в ближайшие недели решено поставить 13 истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже переданы, остальные пока ждут ремонта для дальнейшей отправки», – уточнил собеседник.

«Но поставки военной техники Украине лишь усиливают непопулярность стоящих за ними политиков, – подчеркнул экс-премьер. – Этому есть несколько причин.

Во-первых, Словакия традиционно считается русофильской страной.

Во-вторых, мы видим в публикациях в Сети изображения нацистских татуировок, которые делают себе некоторые украинские солдаты. Это только снижает поддержку Украины. В-третьих, усиливаются опасения, что Словакия будет втянута в войну, которую она не считает своей. В результате соцопросы прошлого года показывали, что симпатизируют Москве даже больше респондентов, чем Киеву».

За последний год в Словакию прибыло множество беженцев с Украины, отметил экс-премьер. «В основном с ними у словаков пока хорошие отношения, но уже публиковались сообщения о проявлении агрессивности некоторых украинцев и бездействии при этом нашей полиции. Неприязнь вызывает и тот факт, что некоторые беженцы ездят на дорогих автомобилях. Все эти причины снижают готовность словаков принимать украинцев. Некоторые члены правительства и президент Чапутова начинают нервничать по этому поводу», – рассказал бывший глава правительства.

Говоря о «военной помощи», Чапутова не стала уточнять, что имеет в виду, но об этом нетрудно догадаться. Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Словакия направила Украине партию МиГ-29. Это часть эскадрильи советских истребителей, выведенных из состава ВВС еще в августе. Истребители передаются Киеву безвозмездно, уточнял ТАСС. Россия по этому поводу обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский лично просил у Хегера истребители, когда два лидера встречались 9 февраля в Брюсселе на полях саммита Евросоюза. Хегер ответил предварительным согласием. «Истребители МиГ-29 сняты с вооружения, и Словакия их не может использовать, но как раз эти МиГи могут спасти много невинных жизней на Украине», – говорил после встречи премьер-министр. Однако и он сам, и министр обороны Надь, и сама президент Чапутова всю первую половину марта твердили, что ни один из истребителей не покинет республику без согласия Национального совета. Чапутова и Хегер даже допускали, что потребуются поправки в конституцию или принятие отдельного закона.

Все закончилось 17 марта, когда кабинет министров сам одобрил передачу истребителей, сообщила «Лента.ру». Хегер заявил, будто правительство «обладает необходимыми компетенциями» для этого. Спустя сутки Братислава и Киев заключили соглашение о передаче МиГ-29, а также двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Вероятно, в Вашингтоне были в курсе сделки – точнее, «подарка», потому что взамен истребителей США сразу же посулили Словакии дюжину новых вертолетов Bell AH-1Z Viper.

«Действительно правительство нарушило конституцию. Видимо, по закулисным каналам опросили фракции, депутатов, прощупали почву и поняли, что большинства в парламенте им не набрать. А Зеленский просил срочно, надо было спешить. Когда есть политическая целесообразность, то закон – побоку. Кстати, в результате целая страна практически осталась без ВВС, в рабочем состоянии почти не осталось боевых самолетов. Уникальный случай. Словацкое небо теперь патрулируют польские и чешские самолеты», – пояснил в интервью газете ВЗГЛЯД Трухачев.

Эксперт уверен, что на такой шаг Братислава пошла «по просьбе», прозвучавшей даже не из Брюсселя, а из соседней Праги. «Политика Чапутовой и Хегера привела к тому, что Словакия де-факто утратила суверенитет. Теперь настоящим главой Словакии следует называть Петра Фиалу, премьер-министра соседней Чехии. Фактически столицей Словакии опять стала Прага, как это и было до начала 1990-х, когда распалась Чехословакия. В первую очередь я имею в виду военно-политический курс Словакии – две армии уже составляют, по сути, единое целое. Однако и в экономическом, и даже в бытовом смысле суверенитет тоже утрачен. Очень много словаков работают в Чехии, экономики двух стран переплетены. Если малый бизнес – еще словацкий, то средний – уже чешский, а крупный, понятное дело, – немецкий», – перечислил Трухачев.

Как правительство либералов оказалось «саботажниками»

В понедельник днем один из главных оппонентов Чапутовой и Хегера, бывший премьер-министр Роберт Фицо пригрозил добиться расследования того, как власти приняли решение о поставках. «Даже 100 американских вертолетов не изменят того, что наши истребители были подарены Украине с грубым нарушением конституции Словакии. Для нас эта тема не закрыта, мы будем настаивать на квалифицированном расследовании», – цитирует его EADaily. Фицо, который возглавляет левоцентристскую партию Smer-SD, уверяет, что нет ни одного судебного юриста, который бы подтвердил законность передачи истребителей Киеву.

Вечером того же дня Smer-SD подала в суд на членов правительства, принявших решение о передаче МиГ-29. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, передало РИА «Новости»

Этот иск будет пощечиной для власти, полагает Ян Чарногурский.

«На поставку вооружения Словакия была обязана запросить одобрение у России.

Правительство Хегера знало, что не получит одобрения на поставки оружия не только от Москвы, но и от собственного парламента и даже от своих партий. Поэтому все было оформлено решением кабинета министров. Роберт Фицо подал в суд в первую очередь из-за этого нарушения», – пояснил Чарногурский.

Как считает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, вполне закономерно, что в Центральной Европе возникла усталость от украинского конфликта, который как в воронку затягивает ресурсы, деньги, технику. «Медийная усталость тоже чувствуется, потому что уже год эта тема доминирует в СМИ Евросоюза. Люди, конечно, устают от негатива. Думаю, что тенденции, о которых говорит президент Словакии, со временем будут усиливаться в разных странах Запада», – считает эксперт.

«Даже если это долгосрочный тренд, это отнюдь не означает, что элиты в краткосрочной перспективе пойдут на корректировку курса. Остается в силе евроатлантическая солидарность, и политикам в ЕС отклониться от этой линии, даже несмотря на усталость избирателей, будет непросто», – прогнозирует Тимофеев.

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