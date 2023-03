Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении Россия обвинила Словакию в нарушении договора реэкспорта МиГ-29 ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29 24 марта 2023, 20:55 Текст: Вера Басилая

Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости». В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран. Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС. У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности

Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

Фото: Li Xueren,James McGill/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером. «В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Новости СМИ2 ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении Украинское командование активизировало авиацию на Купянском направлении

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы. В Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ ВС России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Текст: Александра Юдина

Российские военные ликвидировали ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что ангар с украинскими БПЛА уничтожен около Сухого Лимана в Одесской области. Также возле Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения наемников «Иностранный легион». Недалеко от Степного Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Волноваха, Славное, Никольское, Новоандреевка и Александровка в ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 БПЛА, 414 ЗРК, 8392 танка и других бронемашин, 1072 боевые машины РСЗО, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной автомобильной техники. Новости СМИ2 Российский генерал оценил эффективность боеприпасов с обедненным ураном Генерал-лейтенант Кириллов: Боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых 24 марта 2023, 14:14 Текст: Александра Юдина

Оружие с обедненным ураном в условиях современных конфликтов не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, бронебойные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых даже меньше калибра орудия – они могут применяться для стрельбы по танкам, бронеобъектам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также начальник войск РХБЗ добавил, что «обедненный уран» является тривиальным названием металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. «При ударе о броню изготовленная из мягкой стали оболочка разрушается и передает энергию сердечнику, который проникает в броню», – пояснил военный. Также Кириллов сравнил такое оружие с боеприпасами из вольфрамовых сплавов, которое значительно дороже в производстве. «Боеприпасы с обедненным ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запас и нет необходимости задумываться об экологических последствиях», – добавил он. По словам генерал-лейтенанта, подобные боеприпасы в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО. Кроме того, военный напомнил, как сами солдаты НАТО пострадали от применения оружия с обедненным ураном в Югославии и Ираке. Так, по его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии присутствовала информация о том, что у более чем 4 тыс. военных национальных ВС были выявлены злокачественные опухоли различного типа. «Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994-1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном. При этом 330 человек, 8% случаев, в результате заболевания скончались», – подчеркнул он. В заключение Кириллов заметил, что анонс поставок урановых снарядов Лондон приурочил к годовщине бомбежек Югославии. «Особую циничность придает тот факт, что оно сделано практически накануне годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием «Ангел милосердия», – напомнил он, подчеркнув, что отдавший приказ на начало бомбардировки генсек НАТО Хавьер Солана называл эту операцию «гуманитарной». Ранее в Минобороны предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов. Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных

Фото: t.me/mod_russia

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град». В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков. В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных Украинский координационный штаб заявил о передаче России всех тяжелораненых пленных 24 марта 2023, 14:53 Текст: Вера Басилая

Украина передала России всех тяжелораненых военнопленных, которые подлежали транспортировке, речь идет не об обмене, а репатриации, сообщили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). Координационный штаб Украины в своем Telegram-канале сообщил, что России были переданы все тяжелораненые пленные, которых можно было транспортировать. В сообщении подчеркивается, что речь идет не об обмене, а исключительно о репатриации, поскольку согласно Международному уголовному праву тяжелораненые передаются без условий, передает Ura.ru. Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена. На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранцев На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранных граждан

Фото: NURPHOTO/Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Граждане других стран могут поступить на службу в Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат. По его словам, поступало много обращений от людей, связанных с авиацией. Он уточнил, что речь идет об украинцах, работающих за границей на различных типах авиационной техники. Но были и граждане других государств, добавил Игнат. Интервью с ним публикует украинское издание «Общественное. Новости». «Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ», – передает ТАСС слова представителя командования ВСУ. Он рассказал, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Но если западные страны поставят истребители F-16 Киеву, то «в воздушных силах могут появиться иностранцы». Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что обучение пилотов управлению истребителями F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Он предположил, что в случае поставок таких самолетов Киеву, управлять ими будут иностранцы. Новости СМИ2 ООН задокументировала факты расправы ВСУ над российскими пленными AFP: ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы ВСУ над российскими пленными

Фото: Yuliia Ovsiannikovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер. Богнер отметила, что расправы совершались сразу после взятия в плен, но общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. При этом миссия не в курсе, преследуют ли за убийства и истязание пленных украинское правительство, передает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными. До этого МИД России заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур. Напомним, в интернете также опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком. ПВО отразила налет беспилотников ВСУ на Херсонскую область Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ в Херсонской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Военные российской группировки «Днепр» отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Кодрян отметил, что подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, передает ТАСС. По его словам, расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра уничтожил три беспилотника типа камикадзе. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны по левому берегу Днепра усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ. Новости СМИ2 Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны» Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России

Фото: EPA/TASS

Текст: Вера Басилая

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР. Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости». Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок. Медведев: России понадобится больше оружия после окончания спецоперации Зампред Совбеза Медведев заявил, что России понадобится больше оружия после окончания спецоперации 24 марта 2023, 10:23 Текст: Александра Юдина

России может понадобиться еще больше оружия даже после окончания спецоперации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Москве необходимо продумать задел на будущее – прежде всего по оборонно-промышленной составляющей, передает РИА «Новости». Зампред уточнил, что Россия даже еще не приблизилась к советским показателям, а также отметил, что угрозы милитаризации российской экономики нет. «Угрозы милитаризации экономики в том виде, в котором это было в конце 1970-х – начале 1980-х годов, в настоящий момент не существует. Мы ее не допустим», – цитирует его ТАСС. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста. Новости СМИ2 ВСУ потеряли пять танков в Артемовске из-за немецких мин Несогласованность действий ВСУ под Артемовском привела к подрывам танков на своих минных полях

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2. Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT. Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений. Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили. В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро». Медведев предрек возвращение уехавших из России музыкантов Зампред Совбеза Медведев предрек возвращение уехавших из России музыкантов 24 марта 2023, 11:41 Текст: Александра Юдина

Уехавшие из России музыканты не нашли отклика у западной аудитории, скорее всего, им придется возвращаться, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, для «99,9 в периоде» этих людей нет аудитории. Только Израиль, Эмираты, то есть развлечение тех, кто уехал отдыхать. Тогда как российские исполнители привыкли к стремлению шире охватывать аудитории, попадать во всякие чарты, передает РИА «Новости». «В эпоху электронных СМИ… невозможно выпустить песню, которая сама по себе, без раскрутки. Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться?» – отметил зампред Совбеза. При этом Медведев подчеркнул, что активную деятельность против государства нельзя принять даже от заслуженных людей. «Невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто его набор эмоций, бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом стоят в окопе, то это нельзя принять ни от кого, даже от очень заслуженных людей», – заметил российский политик. По мнению Медведева, критиковать власть можно и нужно, но нельзя критиковать солдата, воющего за страну. «Это аморально, а с определенных времен, с определенного периода это еще и преступление по нашему уголовному закону», – заключил он. Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусств заявил, что видит силу страны в «бесконечной реке талантов и творчества». Новости СМИ2 Президент Бразилии решил создать «мирный клуб» по Украине МИД Бразилии выразил заинтересованность в международной встрече для урегулированию конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Бразилия готова помочь в организации международной встречи для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра газете Financial Times. Он указал на слова президента страны, который заявлял, что «слышит много о войне, но мало о мире», поэтому Бразилия заинтересована в мирных переговорах, добавил глава МИД, передает ТАСС. Виейра отметил, что запланированная на конец марта встреча в Пекине президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с председателем КНР Си Цзиньпином показывает, что Бразилия вернулась к роли активного внешнеполитического игрока. Президент намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай. Визит Лулы да Силвы в Китай был запланирован на 26–31 марта, но планы пришлось изменить из-за диагностированной у политика легкой формы пневмонии. Ранее глава Бразилии отказался отправлять на Украину боеприпасы, заявил он это после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.