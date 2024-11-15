Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Axios: Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов
Axios: Пентагон шокирован продвинутым вооружением йеменских хуситов и их ракетами
Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.
Пентагон выражает обеспокоенность по поводу впечатляющего уровня вооружения шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), контролирующего север Йемена, сообщает РИА «Новости».
Лаплант на мероприятии портала Axios отметил, что хуситы обладают прогрессивным арсеналом, включая ракеты, которые демонстрируют выдающиеся возможности. Он подчеркнул, что вооружение хуситов вызывает тревогу, особенно учитывая его стремительное развитие за последние полгода.
Лаплант, инженер с многолетним опытом работы в области ракетных технологий, был шокирован тем, как быстро хуситы модернизировали своё вооружение. Он подчеркнул, что эти изменения за последние шесть месяцев были для него неожиданными и вызывают озабоченность. Хуситы не только расширяют свой арсенал, но и активно используют его, что делает их более угрожающими с точки зрения потенциальной военной мощи.
По данным портала Axios, хуситы в течение года используют беспилотники и ракеты для блокирования вод Йемена, что нарушает международное судоходство. Это вызывает дополнительные волнения среди международного сообщества. Специалист Фонда защиты Демократии Бехнам Бен Талеблу отметил, что хуситы являются единственным союзником Ирана, который обладает противокорабельными баллистическими ракетами, что подчеркивает их стратегическую значимость и угрозу для региональной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву, а также атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле.