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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    36 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    15 комментариев
    3 октября 2024, 08:57 • Новости дня

    Хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками объект в Тель-Авиве

    Tекст: Александра Юдина

    Представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников на жизненно важный объект в Тель-Авиве, которую они провели в рамках операции военно-воздушных сил Йемена.

    Как утверждает военный представитель повстанцев Яхья Сариа на канале Al Masirah, воздушная операция была направлена на жизненно важный объект, расположенный в Тель-Авиве, и была осуществлена с использованием беспилотников «Яффо»,

    Сариа уточнил, что атака имела целью объект на территории, которую представители хуситов называют «оккупированной Палестиной».

    Он отметил, что это часть более широкой стратегии, направленной на противодействие действиям Израиля в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из Йемена произвели удары по израильским военным объектам, заявляя, что использовали крылатые ракеты.

    Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.

    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (9)
    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Коментарии (0)
    2 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    NYT: Ближний Восток погрузился в войну

    The New York Times: Израиль и Иран начали полномасштабную войну

    NYT: Ближний Восток погрузился в войну
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, ставя регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен Арабо-израильской войны 1967 года, пишет американская The New York Times.

    Как пишет The New York Times, Иран ответил ракетным ударом на убийство израильскими силами лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и начало наземного вторжения в Ливан. Этот инцидент стал самым опасным моментом для региона со времен Арабо-израильской войны 1967 года. Президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали о возможности расширения конфликта, однако его попытки предотвратить эскалацию не увенчались успехом.

    Комментируя ситуацию, бывший израильский посол в США Майкл Орен заявил: «С точки зрения Израиля, мы находимся в региональной войне с седьмого октября, и сейчас эта война развернулась в полную силу. Мы воюем за наше национальное выживание». По его мнению, победа Израиля в ближайшие недели является «долгом» для страны, созданной в результате Холокоста.

    Тем временем администрация Байдена, ранее предостерегавшая от разрастания конфликта, теперь стремится управлять им. Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что нападение Ирана было «отражено и неэффективно» благодаря скоординированным усилиям американских и израильских сил. Он добавил, что будет работать с Израилем, чтобы обеспечить серьезные последствия для Ирана.

    Американские чиновники полагают, что могут убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать тактический ход, не приводящий к полномасштабной войне. Однако они признают, что израильский лидер может использовать эту возможность для нанесения значительного удара по военной инфраструктуре Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эсминцы совместно с силами израильской противовоздушной обороны сбивали подлетавшие иранские ракеты, что подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. На фоне этой эскалации кризиса на Ближнем Востоке официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией. Между тем в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и нефтяные.

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    2 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам

    Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменские хуситы произвели удары по израильским военным объектам с использованием крылатых ракет, которые успешно достигли целей, что подтвердил военный представитель хуситов.

    Йеменские хуситы произвели серию ударов крылатыми ракетами по военным объектам на территории Израиля, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении военного представителя хуситов подтверждается, что ракеты успешно достигли своих целей, что свидетельствует об успешности операции.

    Представитель хуситов также подтвердил готовность движения участвовать в любой совместной военной операции против Израиля. Это заявление усиливает напряженность в регионе и может привести к усилению военных действий со стороны хуситов.

    Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.

    Ранее в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был нанесен ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион.

    Израиль, в свою очередь, пообещал взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, о чем заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

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    2 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские ракетные удары, которые могли повредить израильские самолеты F-35, вероятно, сорвали планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, пишет Military Watch Magazine.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на то, что точный масштаб ущерба израильским наземным войскам пока не определен, эти атаки, вероятно, серьезно нарушили планы Израиля по наземному наступлению в Ливан, передает РИА «Новости».

    Возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана может оказаться серьезным ударом по боеспособности Израиля, отмечается в материале. Эти самолеты могли бы быть использованы для проведения военных операций в Ливане, пишет издание.

    Ранее в Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35.

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    2 октября 2024, 20:15 • Новости дня
    Новак: Конфликт на Ближнем Востоке был заложен в цену нефти
    Новак: Конфликт на Ближнем Востоке был заложен в цену нефти
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала рост мировых цен на нефть, но не такой значительный, так как недавнее обострение уже было учтено, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак сообщил, что в последние два дня нефтяной рынок резко отреагировал на эскалацию – стоимость этого вида топлива выросла на несколько процентов, передает ТАСС.

    Несмотря на резкость колебания, оно оказалось менее значительным, чем могло бы быть, отметил вице-премьер. «Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло было быть. Поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене», – заявил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

    Напомним, утром во вторник цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent поднялись на 0,15%, достигнув 71,81 доллара за баррель. Одновременно ноябрьские фьючерсы WTI увеличились на 0,19%, составив 68,31 доллара за баррель. Главными факторами, повлиявшими на этот рост, стали оценка напряженности в регионе Ближнего Востока и риски, связанные с погодными условиями.

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    2 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    FT: Израиль и Иран устроили «октябрьский сюрприз» для выборов в США

    Financial Times: Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может усилить позиции Трампа на выборах в США

    FT: Израиль и Иран устроили «октябрьский сюрприз» для выборов в США
    @ MICHAEL LE BRECHT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, с угрозами совместных военных действий США и Израиля против Ирана, совпала с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, что может сыграть на руку Дональду Трампу и его критике политики Джо Байдена в регионе, пишет британская Financial Times.

    По информации Financial Times, ситуация на Ближнем Востоке накаляется, и это может оказать сильное влияние на предстоящие президентские выборы в США. Администрация Джо Байдена в течение года пыталась предотвратить региональный конфликт, опасаясь втягивания США и экономических последствий. Однако недавние действия Ирана и Израиля указывают на возможность масштабной эскалации, что может стать «октябрьским сюрпризом» на выборах и оказаться на руку Дональду Трампу.

    Израиль уже открыл второй фронт в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла». В то время как Израиль стремится нанести серьезный ущерб Ирану, ситуация в Тегеране также вызывает опасения. Тегеран понимает риски, связанные с ответной эскалацией Израиля, но также сталкивается с угрозой потери влияния, если не ответит на атаки. Байден пытается убедить Израиль не обострять ситуацию, чтобы избежать новой войны на Ближнем Востоке.

    Еврейское государство, несмотря на дипломатические усилия США и других союзников, продолжает свои операции в регионе. Это объясняется тем, что США всегда готовы защитить Израиль от его врагов, включая Иран. В результате Израиль чувствует себя уверенно, игнорируя призывы к сдержанности. В свете приближающихся выборов США Камала Харрис также старается показать поддержку Израилю, несмотря на свои попытки занять более жесткую позицию по Газе.

    Эскалация на Ближнем Востоке предоставляет Трампу возможность обвинить администрацию Байдена в «слабости», приведшей к нынешним конфликтам. В связи с предстоящими президентскими выборами в США такая ситуация может стать «октябрьским сюрпризом», который может изменить предвыборную гонку в пользу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные корабли в Средиземном море перехватили и сбили несколько выпущенных в сторону Израиля иранских ракет. Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем. Ллойд Остин, глава Пентагона, назвал атаку Ирана на Израиль «возмутительным актом агрессии» и обсудил ситуацию с министром обороны Израиля, скоординировав действия по защите страны.

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    2 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о поражении трех израильских танков Merkava

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отряды шиитского движения «Хезболла» нанесли удар управляемыми ракетами по израильским танкам, пересекшим границу с Ливаном.

    Бойцы «Хезболлы» поразили три танка Merkava, которые вошли на ливанскую территорию в районе Марун-эр-Рас, сообщило движение в Telegram-канале, передает ТАСС.

    «Зафиксировано прямое попадание в бронемашины, среди членов экипажей есть убитые и раненые», – говорится в сообщении.

    Ранее Израиль заявил об ударах по 150 военным целям в Ливане.

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    2 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена и Харрис в приближении третьей мировой войны

    Трамп обвинил Байдена и Харрис в обострении конфликта на Ближнем Востоке и возможной третьей мировой войне

    Трамп обвинил Байдена и Харрис в приближении третьей мировой войны
    @ REUTERS/Tim Evans

    Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, обвинив ее и президента Джо Байдена в некомпетентности и эскалации конфликта с Ираном, что может привести к мировой войне, сообщает Politico.

    Бывший президент США Дональд Трамп использовал ракетный обстрел Ирана по Израилю, чтобы резко критиковать вице-президента Камалу Харрис и президента Джо Байдена, сообщает Politico. Он обвинил их в «грубой некомпетентности» и заявил, что они «ведут нас к третьей мировой войне». Трамп утверждает, что нынешние лидеры страны уже не вызывают уважения среди врагов США.

    В своем выступлении в Уоноки, штат Висконсин, Трамп также обвинил администрацию Байдена и Харрис в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил, что именно их политика позволила Ирану разбогатеть за короткий период времени. Трамп вновь повторил свое утверждение о том, что США разморозили 6 млрд долларов иранских активов в результате обмена пленными, что позволило Ирану финансировать своих террористических партнеров, таких как ХАМАС и «Хезболла».

    Представитель кампании Харрис отказался комментировать заявления Трампа. Демократы утверждают, что деньги из размороженных активов могут быть использованы только для покупки продуктов и медикаментов. Несмотря на это, республиканцы считают, что освобождение этих средств позволило Ирану увеличить расходы на свои прокси-группы.

    Иран запустил почти 200 ракет в направлении Израиля, что стало очередным эпизодом конфликта между Израилем и Тегераном. Администрация Байдена осудила этот обстрел как «серьезную эскалацию» и пообещала, что Иран понесет последствия. Американские эсминцы в Средиземном море помогли сбить иранские ракеты. Однако советник по национальной безопасности США отказался уточнять меры, которые рассматриваются в ответ на атаку.

    Отметим, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном совпала с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, что может сыграть на руку Дональду Трампу и его критике политики Джо Байдена в регионе, пишет британская Financial Times. Заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам предупреждение о невмешательстве в ракетный конфликт с Израилем.

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    2 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Появилось снятое с борта самолета видео запуска ракет Ирана по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилот британской авиакомпании British Airways зафиксировал на видео запуск иранских ракет, направленных на Израиль, находясь на борту самолета, пишет New York Post (NYP).

    На видео, снятом с борта самолета, отчетливо виден момент запуска нескольких ракет и их полет по ночному небу, пишет NYP, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Иран атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. В ходе этой атаки иранский КСИР ударил по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада», что подтвердил генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис отметил, что Иран не достиг своих целей, и Тель-Авив с союзниками могут ответить в течение ближайших суток.

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    2 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Военкор объяснил, почему иранские ракеты не повлекли жертв в Израиле

    Военкор Коц: Иранские ракеты не принесли жертв благодаря системе гражданской обороны Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский ракетный удар по Израилю не привел к жертвам среди мирного населения благодаря эффективной системе гражданской обороны, которая включает бомбоубежища и регулярные тренировки населения, выразил мнение военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он отметил, что гражданское население Израиля не пострадало благодаря эффективной системе гражданской обороны.

    Публицист подчеркнул, что в Израиле за долгие годы конфликта с соседними государствами была разработана и внедрена надежная система гражданской защиты.

    «Все здания оборудованы бомбоубежищами, а жители страны регулярно обучаются действиям в чрезвычайных ситуациях», – указал он, подчеркнув, что такие меры позволяют минимизировать риск для жизни граждан в случае ракетных обстрелов.

    В заключение Коц добавил, что в любом случае о военных потерях Израиль никому не расскажет.

    Россия уже призывала прекратить бои на Ближнем Востоке и выразила обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в регионе.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Белого дома демонстрируют неспособность американской администрации справиться с ситуацией.

    В то же время политолог Саймон Ципис назвал два возможных сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана.

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    2 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Посольство в Тегеране рекомендовало россиянам временно не ездить в Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.

    Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Иран из-за обострения положения вокруг этой страны, заявило дипломатическое представительство, передает ТАСС.

    Ранее «Аэрофлот» заявил об отмене своих рейсов в Тегеран, а Росавиация обновила рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком.

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    2 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    Ливан заявил, что накануне гибели Насрулла одобрил прекращение огня с Израилем

    Глава МИД Ливана Хабиб заявил о согласии Насруллы на прекращение огня накануне убийства лидера «Хезболлы» Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Накануне своей гибели в результате израильского удара лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла дал согласие на прекращение огня с Израилем, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

    Министр подчеркнул, что Насрулла «согласился» на прекращение огня, «ливанская сторона согласилась». Глава МИД рассказал, что власти страны провели переговоры с «Хезболлой»: «Мы проконсультировались с «Хезболлой», (спикер парламента Ливана Набих) Берри проконсультировался». О принятом решении, как заявил министр, ливанская сторона проинформировала США и Францию, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Израиль, который все еще не завершил военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал вторжение в Ливан. Иран во вторник осуществил ракетный удар по Израилю.

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    2 октября 2024, 11:36 • Новости дня
    Джонсон обвинил Байдена и Харрис в лицемерии по отношению к Израилю

    Спикер Палаты представителей Джонсон обвинил администрацию Байдена-Харрис в лицемерии по отношению к Израилю

    Джонсон обвинил Байдена и Харрис в лицемерии по отношению к Израилю
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с резкой критикой администрации Байдена и Харрис за «лицемерную» позицию в отношении Израиля, призывая к ужесточению санкций против Ирана после ракетных атак и подчеркивая необходимость экономических и военных мер.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис за их позицию в отношении Израиля, передает Politico. Джонсон обвинил демократов в лицемерии из-за их подхода к поддержке Израиля после ракетных ударов Ирана. Он подчеркнул, что администрация Байдена должна послать четкий сигнал Тегерану о недопустимости атак на Израиль.

    Джонсон заявил, что необходимо полностью ввести в действие существующие санкции против Ирана и восстановить санкции ООН, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. По его словам, администрация Байдена лицемерно выражает поддержку обороне Израиля, продолжая якобы умиротворять иранский режим за счет снятия санкций на сотни миллиардов долларов. Джонсон призвал к «максимальному давлению» на Иран и поддерживаемые им группы и добавил: «Президент Байден должен ясно дать понять, что за этими действиями последуют решительные экономические и, возможно, военные последствия».

    Меньше чем за час до выступления Джонсон выпустил заявление, где более прямо обвинил Байдена и Харрис в слабой внешней политике, способствующей росту опасных атак. Он подчеркнул, что их политика привела к удару Ирана по Израилю. Вместо запланированной темы об экономической программе республиканцев на 2025 год, Джонсон также затронул вопросы, связанные с разрушениями после урагана Хелен, который обрушился на Юго-Восток США.

    Несмотря на призывы некоторых законодателей к Конгрессу вернуться с перерыва и выделить дополнительные средства на ликвидацию последствий урагана, Джонсон заявил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) имеет достаточно средств для решения текущих нужд. Он подчеркнул, что Конгресс ранее обеспечил FEMA необходимыми средствами, и они будут распределены должным образом. Президент Байден также отметил, что FEMA находится в хорошем положении для борьбы с последствиями урагана.

    В своем выступлении Джонсон также очертил приоритеты республиканцев на 2025 год. Он отметил необходимость отмены некоторых регулирований эпохи Байдена, продления налоговых льгот для среднего класса и сокращения государственных расходов. Джонсон добавил, что если республиканцы получат контроль над Конгрессом и Белым домом, они намерены следовать политике финансовой ответственности.

    Иран запустил около 200 ракет по Израилю после убийства Израилем лидера Хезболлы Хассана Насраллы и начала наземного вторжения в Ливан, что ставит регион на грань одного из самых серьезных конфликтов со времен арабо-израильской войны 1967 года пишет американская The New York Times. Эскалация конфликта совпала с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах, что может сыграть на руку Дональду Трампу и его критике политики Джо Байдена в регионе.

    США могут рассмотреть ответные меры на ракетный удар по Израилю, которые выйдут за рамки санкций, отмечал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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