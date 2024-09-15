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Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
По словам Сариа, ракетные войска Йемена нанесли удар по военному объекту израильского противника в районе Тель-Авива с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, достигшей своей цели, передает ТАСС. Он добавил, что системам обороны Израиля не удалось ее перехватить, ракета преодолела 2040 километров за 11,5 минуты.
Сариа добавил, что удар по Тель-Авиву стал «кульминацией усилий» мятежников, поставивших на вооружение ракеты, способные преодолеть оборону противника.
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