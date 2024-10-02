В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.14 комментариев
Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю
Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам
Йеменские хуситы произвели удары по израильским военным объектам с использованием крылатых ракет, которые успешно достигли целей, что подтвердил военный представитель хуситов.
Йеменские хуситы произвели серию ударов крылатыми ракетами по военным объектам на территории Израиля, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении военного представителя хуситов подтверждается, что ракеты успешно достигли своих целей, что свидетельствует об успешности операции.
Представитель хуситов также подтвердил готовность движения участвовать в любой совместной военной операции против Израиля. Это заявление усиливает напряженность в регионе и может привести к усилению военных действий со стороны хуситов.
Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.
Ранее в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был нанесен ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион.
Израиль, в свою очередь, пообещал взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, о чем заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.