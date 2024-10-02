Хуситы нанесли ракетные удары по Израилю

Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Йеменские хуситы произвели серию ударов крылатыми ракетами по военным объектам на территории Израиля, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении военного представителя хуситов подтверждается, что ракеты успешно достигли своих целей, что свидетельствует об успешности операции.

Представитель хуситов также подтвердил готовность движения участвовать в любой совместной военной операции против Израиля. Это заявление усиливает напряженность в регионе и может привести к усилению военных действий со стороны хуситов.

Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.

Ранее в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был нанесен ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион.

Израиль, в свою очередь, пообещал взыскать высокую плату с любого, кто попытается на него напасть, о чем заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.