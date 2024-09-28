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Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху в Израиль
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в страну, сообщает ТАСС. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, выступая на канале Al Masirah, принадлежащем хуситам.
Сариа заявил следующее: «Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху». До настоящего времени официальных подтверждений этого удара нет.
Аэропорт Бен-Гурион является важной транспортной точкой Израиля и одним из основных международных воздушных узлов страны. Информация о возможных атаках на объекты такого уровня всегда вызывает повышенное внимание со стороны международного сообщества.
Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, заявив о применении гиперзвуковой баллистической ракеты. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «взимать высокую плату» с любого, кто попытается на него напасть.
Между тем в субботу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может привести к уничтожению Израиля и подчеркнул готовность Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления.