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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 21:28 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху в Израиль

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в страну, сообщает ТАСС. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, выступая на канале Al Masirah, принадлежащем хуситам.

    Сариа заявил следующее: «Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху». До настоящего времени официальных подтверждений этого удара нет.

    Аэропорт Бен-Гурион является важной транспортной точкой Израиля и одним из основных международных воздушных узлов страны. Информация о возможных атаках на объекты такого уровня всегда вызывает повышенное внимание со стороны международного сообщества.

    Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, заявив о применении гиперзвуковой баллистической ракеты. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «взимать высокую плату» с любого, кто попытается на него напасть.

    Между тем в субботу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может привести к уничтожению Израиля и подчеркнул готовность Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления.

    28 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт Данильян: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    «Хезболла», скорее всего, имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Хасана Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян, комментируя гибель лидера ливанского движения «Хезболла».

    «Сейид Хасан», как еще называли главу «Хезболлы», был, пожалуй, самым известным лидером главной шиитской силы страны и возглавлял организацию и шиитскую политическую партию Ливана более 30 лет. Очевидно, что оправляться от такого удара и движению, и стране в целом придется очень долго», – отметила Данильян.

    «Этой спецоперацией ЦАХАЛ и «Моссад» фактически реабилитировались после 7 октября, когда атака ХАМАСа застала руководство Израиля врасплох. Вообще все атаки, начиная с убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, а затем и «пейджерная атака» позволяют говорить о том, что весь год ЦАХАЛ активно пытался восстановить репутацию», – добавила она.

    «Скорее всего, в этот раз «Хезболла» имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете. Причем этот «кто-то», вероятно, из ближайшего круга: член семьи, ближайший соратник, словом, очень приближенное лицо, – предположила эксперт. – Если это действительно так, то для Ливана это плохие новости. Но Израилю не стоит считать убийство Насраллы решительной победой: «обезглавить» врага можно, но само движение не перестанет существовать. Насралла, как и все руководство движения, всегда был готов к такому исходу: у него есть несколько заместителей, которые готовы в ту же секунду занять его место. Да и он сам был не первым лидером движения, а третьим, просто сумел оставаться у власти дольше всех».

    «В настоящий момент главный вопрос на повестке дня – ответ Ирана, чьим сателлитом и инструментом внешней политики Хезболла является много лет. С одной стороны, после такого события ответ должен быть очень серьезным, однако фактическое молчание Ирана после убийства Хании в Тегеране наводит на мысль о том, что действительно радикальные меры вряд ли будут приняты. Несмотря на то, что событий, которые могли бы стать «казус белли» уже было достаточно, а часы, которые ведут обратный отсчет до уничтожения Израиля, все еще стоят в Тегеране, Иран пока что не рискует отвечать.

    Ответ на вопрос «почему?» очень простой. За Израилем все еще стоят США, так что начало большой войны Ирану будет стоить очень дорого», – заключает эксперт.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

    Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и «Хезболла» должны выполнять обязательства по резолюции Совбеза ООН 1701, против нарушителей нужно принять строгие меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

    «Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

    Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

    В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

    Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

    Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

    Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

    «Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

    Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 13:58 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Израильская армия заявила об уничтожении почти всего военно-политического руководства «Хезболлы», в живых остался один человек.

    Согласно опубликованной инфографике, в живых остался лишь Абу Али Рида, региональный командир, который продолжает свою деятельность, передает «Российская газета».

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем

    Россия обвинила Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» и эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти, призвав к прекращению боевых действий, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную эскалацию конфликта в регионе лежит на Израиле. Российские дипломаты выразили обеспокоенность возможными драматическими последствиями этого акта, которые могут затронуть Ливан и весь Ближний Восток.

    МИД также отметил, что, совершая это убийство, израильская сторона понимала риски, связанные с потенциальной вспышкой насилия, но все равно пошла на этот шаг. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

    В связи с этим российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.

    В заявлении особо подчеркивается необходимость вмешательства международного сообщества, чтобы предотвратить превращение текущей ситуации в полномасштабную вооруженную конфронтацию в регионе. Российские дипломаты настаивают на том, что ответственные члены мирового сообщества должны приложить все усилия для стабилизации обстановки.

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2024, 19:49 • Новости дня
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством, и отметил обострение арабо-израильского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы политическим убийством, передает

    ТАСС. В своем выступлении Лавров выразил обеспокоенность тем, что подобные методы убийств становятся обычной практикой. Министр подчеркнул, что это трагическое событие произошло в Бейруте и указал на его негативное влияние на региональную безопасность.

    Также Лавров связал убийство с общим обострением ситуации в различных регионах Ближнего Востока, включая арабо-израильский конфликт и другие горячие точки. Глава МИД России отметил, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой для всех, иначе ее не будет ни для кого. По его словам, Россия много лет пыталась донести это понимание до стран Запада, которые, по мнению министра, страдают от комплекса исключительности и безнаказанности.

    Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в Бейруте, а операция была названа «Новый порядок». Спустя некоторое время шиитское движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего лидера. Этот инцидент усиливает напряженность в регионе и подчеркивает важность поиска решений для стабилизации ситуации.

    Ранее МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Востоковед Кирилл Семенов отметил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражения движения, так как иранские офицеры могут начать руководить его военными операциями.

    Кроме того, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла» столкнулась с «врагом изнутри», который подсказал местоположение Насраллы, всегда державшееся в секрете.

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    28 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки
    @ IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

    Согласно заявлению организации, Насрулла погиб в пятницу в результате израильской атаки на столицу Ливана Бейрут, передает ТАСС.

    «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», указано в заявлении.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. На его бункер было сброшено более 80 бомб.

    После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

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    28 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы

    Reuters: Хаменеи перевели в безопасное место после сообщений о гибели Насруллы

    Иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место в связи с сообщениями о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, что также привело к ужесточению мер безопасности вокруг его резиденции.

    Духовный лидер Ирана Али Хаменеи был переведен в безопасное место после сообщений о гибели главы «Хезболлах» Хасана Насруллы, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Это решение было принято с целью обеспечения его безопасности, в то время как напряженность в регионе продолжает расти. Источники агентства отметили, что меры безопасности в районе пребывания Хаменеи были значительно усилены.

    Собеседники агентства также подчеркнули, что Иран активно взаимодействует с «Хезболлах» и другими союзниками в регионе. Эти контакты направлены на координацию дальнейших действий в ответ на сообщения о гибели Насруллы. Взаимодействие с союзниками подчеркивает стратегическую важность решения, принятого в Тегеране, и возможно, указывает на подготовку к определенным политическим или военным шагам.

    В то же время, ситуация остается неопределенной, поскольку официального подтверждения гибели Хасана Насруллы пока не поступало. Такая неопределенность способствует сохранению высокого уровня напряженности в регионе. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, ожидая заявлений от официальных лиц Ирана и «Хезболлах».

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте.

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    28 сентября 2024, 07:38 • Новости дня
    Израильское ТВ сообщило о гибели дочери лидера «Хезболлы»

    Израильское ТВ заявило, что дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Зайнаб стала жертвой удара по Бейруту

    Tекст: Антон Антонов

    В результате авиаудара Израиля по югу Бейрута погибла дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Зайнаб, которая неоднократно заявляла о лояльности целям движения, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    В частности, в интервью телеканалу Al Manar в 2022 году она отмечала, что когда ее брат Хади «стал мучеником» (погиб в 1997 году в бою с израильскими военными), родители «не пролили ни одной слезы», передает ТАСС со ссылкой на 12-й канал.

    Напомним, ВВС Израиля нанесли авиаудары по Бейруту. Сообщалось, что они пытались убить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла».

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    28 сентября 2024, 15:10 • Новости дня
    СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы

    Ynet: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские ВВС провели операцию под названием «Новый порядок», сбросив более 80 тонн бомб на бункер в пригороде Бейрута, где находился лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, пишет Ynet.

    По данным новостного портала, в ходе операции под названием «Новый порядок» было сброшено более 80 бомб, каждая из которых весила тонну, передает РИА «Новости».

    Представитель Армии обороны Израиля сообщил о проведении операции, целью которой было уничтожение Насруллы в бункере, расположенном в пригороде Бейрута. Сообщается, что Насрулла находился в бункере в момент атаки.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

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    28 сентября 2024, 14:13 • Новости дня
    Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы

    Tекст: Александра Юдина

    Ливан сделает так, чтобы Израиль пожалел о своих действиях, заявил агентству Tasnim лидер Ирана Али Хаменеи в свете сообщений о гибели генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.

    Хаменеи выразил уверенность в том, что Ливан заставит Израиль понести ответственность за свои действия в ближневосточном регион, передает ТАСС.

    «Сегодня Ливан с Божьей помощью заставит злобного и наглого врага пожалеть о вторжении», – подчеркнул он.

    Также иранский лидер сообщил, что все силы сопротивления в ближневосточном регионе поддерживают шиитское движение «Хезболлах».

    Хаменеи призвал мусульман всего мира оказать поддержку народу Ливана и «Хезболлах».

    Кроме того, он подчеркнул необходимость «противостоять Израилю» всеми доступными средствами.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

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    27 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    В Израиле объяснили попытку убить лидера «Хезболлы»

    Axios сообщил о попытке Израиля «убрать» Насраллу «из процесса принятия решений»

    Tекст: Антон Антонов

    Удары по Бейруту нанесены Израилем с целью убить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, сообщил канал Al-Arabiya. Израильские чиновники сказали, что его решили «убрать из процесса принятия решений».

    По данным Al-Arabiya, ВВС Израиля не удалось ликвидировать Насраллу, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что «высокопоставленные представители «Хезболлы» находились во время нападения в штаб-квартире», когда ВВС нанесли удар по Бейруту.

    Указывается, что нападение связано с нежеланием Насраллы разрывать связи с палестинским движением ХАМАС и останавливать боевые действия на северной границе Израиля. В результате, как заявил израильский чиновник, его захотели «убрать из процесса принятия решений».

    Однако иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник в Ливане сообщило, что «ни один из лидеров «Хезболлы» не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля».

    Напомним, около десяти взрывов произошло в Бейруте. ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы».


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    28 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы» с помощью F-15I

    Израиль применил истребители F-15I для ликвидации секретаря «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля провела операцию по ликвидации Хасана Насруллы, используя истребители F-15I, атаковав штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насруллы в пригороде Бейрута. Операция проходила в подземном объекте в районе Дахия, передает РИА «Новости».

    По данным армейской пресс-службы, радиопереговоры между командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром и командиром 69-й эскадрильи ВВС состоялись сразу после нанесения удара. Томер Бар выразил удовлетворение результатами, назвав удар хорошей работой. Пилот истребителя подтвердил готовность израильских войск «добраться до каждого и в любой точке» для достижения целей.

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.

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    28 сентября 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль заявил, что у него нет конфликта с Ливаном

    Израильский постпред при ООН Данон отказался считать удары по «Хезболле» конфликтом с Ливаном

    Tекст: Антон Антонов

    У Израиля, который наносит авиаудары по Бейруту, нет конфликта с Ливаном, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон.

    «У нас нет конфликта с Ливаном», – приводит слова Данона РИА «Новости».

    Он призвал народ Ливана «говорить открыто и оказывать давление», чтобы ливанское шиитское движение «Хезболла» не смогло «разделить Ливан для очередной войны против Израиля».

    Напомним, Израиль возобновил бомбардировку Бейрута.


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    28 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении лидера «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль заявил об уничтожении лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте.

    В официальном заявлении израильской армии подчеркивается, что «ЦАХАЛ убил Хасана Насруллу, лидера террористической организации «Хезболла» и одного из ее основателей», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что убит командующий южным фронтом Али Карки.

    Накануне сообщалось, что число погибших в результате израильского авиаудара по району Бейрута, где находятся офисы шиитского движения «Хезболла», составляет 14 человек.

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