Нетаньяху пригрозил хуситам после ракетного обстрела по Израилю

Нетаньяху: Хуситы заплатят высокую цену за пуск ракеты по Израилю

Tекст: Дарья Григоренко

Нетаньяху, комментируя удар по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракетой, ответственность за который взяли на себя хуситы, отметил, что Израиль «ведет кампанию на многих фронтах против иранской оси зла, которая стремится уничтожить их», передает ТАСС.

По его словам, «сегодня утром хуситы запустили ракету класса «земля – земля» из Йемена» по Израилю. «Они уже должны были знать, что мы взыскиваем высокую плату за любые попытки причинить нам вред. Любой, кому нужно напоминание об этом, может посетить порт Ходейда»,– добавил премьер-министр, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

В воскресенье йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.