Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.20 комментариев
Хуситы атаковали американский авианосец
Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море
Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.
Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.
«Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.
На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».
Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».