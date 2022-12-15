Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству из-за энергетического кризиса

Большинство депутатов выразили недоверие кабмину Словакии во главе с премьером Хегером

Депутаты Национального совета (парламента) Словакии по инициативе оппозиции выразили недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера в связи с энергетическим кризисом.

За недоверие кабмину проголосовали 78 депутатов из 150, входящих в состав парламента. Оппозиция считает, что хаотичные и неуспешные действия в решении экономических проблем, в частности, связанных с энергетическим кризисом, привели к такому решению, передает РИА «Новости».

Спикер парламента совместно с Хегером вскоре направятся к президенту республики Зузане Чапутовой, чтобы информировать ее о результатах голосования и обсудить создавшуюся ситуацию, передает ТАСС.

Уточняется, что на отставке кабмина настаивала парламентская оппозиция, которая значительно усилилась в сентябре после выхода из состава высшего исполнительного органа политиков одной из пяти составлявших его политических партий.

Согласно конституции кабмин Словакии, будет действовать до назначения президентом республики нового правительства, но со значительно урезанными полномочиями. СМИ сообщают, что обсуждается вопрос досрочных парламентских выборов. В качестве возможного срока их проведения называется сентябрь 2023 года.

Ранее Словакия в числе нескольких стран ЕС выступила против гарантий России по безопасности.