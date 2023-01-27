Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок.

Польша потребует от Евросоюза компенсацию стоимости переданных Украине танков, заявил на этой неделе премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Польша уже передала украинским войскам около 250 танков Т-72, а также намерена отправить Киеву немецкие танки Leopard 2 из своих запасов. «Да, мы обратимся, конечно, за компенсацией. Это будет очередная проверка доброй воли Европейского союза», – сказал премьер.

На компенсацию расходов на военную помощь Украине рассчитывает и Эстония. Как заявила представитель Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Однако эстонцы рассчитывают получить в целом 400 млн евро.

В ноябре западная пресса писала о том, что «малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО значительно исчерпали себя». Одной из первых вернуть деньги, потраченные на оружие для Украины, требовала Словакия за поставленные Киеву советские комплексы ПВО С-300 стоимостью 130 млн долларов. На этой неделе пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова заявила, что страна готова поставить Украине танки Т-72 при условии получения взамен современной бронетехники западного производства. А глава Минобороны Ярослав Надь говорил о планах направить Украине истребители советского производства МиГ-29.

На этой неделе американское издание Politico сообщило об инициированном Киевом плане по передаче Украине современных западных истребителей. Эту идею уже поддержали балтийские страны – участницы Североатлантического альянса.

Аппетиты Киева постоянно растут. После получения советских танков и американских РСЗО HIMARS на Украине просили современные танки, чтобы перейти в активное наступление. Однако на Западе упорно отказывались буквально до последнего. На прошлой неделе вопрос о наращивании военной помощи Украине обсуждался контактной группой НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. Но уже на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.

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В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача», – сказал Зеленский.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки. «Нам нужны корабли для защиты побережья, у нас очень длинная береговая линия. Нам также понадобятся подлодки, чтобы предотвратить опасность нового нападения со стороны Черного моря», – сказал Мельник.

Военный эксперт Василий Дандыкин убежден, что страны, которые требуют компенсацию за поставленную Украине технику, будут вынуждены покупать новую у американцев, но на свои средства, а на «бонусы» могут рассчитывать только «особо отличившиеся вроде Польши». «Это бизнес и ничего личного. Эстония вообще отдала все – пушки, танки и многое другое с расчетом на то, что взамен ей поставят новые вооружения. Но это ошибочные ожидания.

На кону большие деньги. Чем больше будет утилизировано западной техники на Украине, тем больше радости для американского ВПК,

который уже получил новую жизнь», – считает Дандыкин.

По его словам, после отправки на Украину «Леопардов», британских Challenger 2 и прочих «Эклерков», не говоря уже о БМП, «рынок будет захвачен американцами». «Произойдет то же самое, что произошло с поставками Европе сжиженного газа, который намного дороже трубопроводного», – отметил собеседник.

В конце прошлого года постпред США при НАТО Джулианн Смит говорила, что члены альянса испытывают серьезную нехватку вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. По ее словам, сейчас западным военно-промышленным комплексом (ВПК) предпринимаются попытки возобновить и наладить производство вооружений под гарантии обязательной востребованности из-за украинского конфликта.

Впрочем, Дандыкин сомневается, что Украина получит от Запада боевые корабли и подводные лодки. «Подобные требования останутся мечтами киевского режима. Турция закрыла проливы для всех военных кораблей. Наши корабли не могут зайти в Средиземное море... Но если кто-то все-таки зайдет в Черное море, то в любом случае это цель для Черноморского флота, который в состоянии уничтожить их», – уверен эксперт.

С тем, что США выгодно «подсадить» европейцев на свой ВПК, уверен депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. «Понятно, что американцы «крышуют» Украину не из любви к Киеву, и не по принципу «сделал гадость – сердцу радость». США преследуют вполне конкретные материальные цели, сводящиеся к формуле: «однополярный мир». Таким образом, одна из задач Вашингтона – уничтожить военно-промышленный комплекс Европы и сделать страны Евросоюза зависимыми от поставок американского оружия», – сказал Вассерман.

По его словам, с того момента, как Соединенные Штаты начали выводить свои производства в регионы с дешевой рабочей силой, Евросоюз стал для них экономической угрозой номер один, и Вашингтон стал считать Брюссель своим конкурентом. «Сейчас в мире основное производственное звено – это американское конструкторское бюро и китайский завод. За право изготовления своих разработок американцы получают такие громадные лицензионные отчисления, что продукция обходится им практически даром. А что будет, если восточноазиатские производители решат сотрудничать не с американским конструкторским бюро, а с западноевропейским?» – задает риторический вопрос депутат.

«Допускаю, что

Вашингтон предоставит европейцам скидку на покупку боевой техники, тех же Abrams. Это будет сделано для того, чтобы Европе было выгоднее именно купить, нежели возобновлять производство танков Leopard.

При этом вырученных Штатами денег хватит, чтобы разработать танк нового поколения и запустить его в производство», – полагает собеседник.

Вассерман также не исключил, что США смогут заместить Европе и другие виды техники, переданные Киеву. «Шольц уже заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты. Но, напомню, что риторика канцлера в случае с танками была такой же. Поэтому, думаю, боевые самолеты тоже скоро будут переданы, причем, скорее всего, по той же схеме: скажем, европейцы отдадут свои самолеты, а взамен получат истребители F-35», – прогнозирует парламентарий.

Собеседник также напомнил об идее президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию, и это заставило Вашингтон воплощать в жизнь схему с замещением вооружения, отданного Украине. «США делают так, чтобы у этой потенциальной европейской армии не было своего вооружения, а было только американское. Следовательно, если даже идея Макрона не провалится и в той или иной степени будет реализована, то общеевропейская армия все равно будет максимально зависима от США», – заключил Вассерман.