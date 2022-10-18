Киев тянет Израиль к войне с Россией

Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия?

Израиль должен прекратить политику нейтралитета в российско-украинском конфликте. Об этом теперь говорит не только «самый влиятельный еврей в мире» (как одна из израильских газет обозвала Владимира Зеленского), но и министр по делам диаспоры правительства Израиля Нахман Шай.

«Стало известно, что Иран поставляет в Россию баллистические ракеты. Так что теперь нет никаких сомнений в том, на чью сторону Израиль должен встать в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине (и от нас – прим. ВЗГЛЯД) получить военную помощь, как она ее получает от США и стран НАТО», – заявил министр.

По сути, Украина уже получает различные оборонные системы израильского производства (не говоря уже о разведданных), однако тут речь идет об увеличении масштабов и номенклатуры поставок. Так, например, «самый известный еврей» и некоторые отставные американские генералы давно просят у Израиля систему ПВО «Железный купол» для защиты от российских ракет.

«Я не понимаю, что случилось с Израилем. Я честно шокирован, поскольку не понимаю, почему они не могут дать нам средства ПВО», – говорил Зеленский. Тель-Авив в этой просьбе отказывал под предлогом того, что «Купол» может защищать только от кустарных ракет, которые применяются тем же ХАМАСом – однако большинство экспертов сходились в том, что Израиль просто не хотел глубоко втягиваться в конфликт.

Казалось бы, не хочет втягиваться и сейчас. Так, например, попытка Украины воспользоваться заявлением Нахмана Шая – хотя бы организовать переговоры на эту тему между министрами обороны обеих стран – была отвергнута Тель-Авивом. Кроме того, израильские власти дают понять, что Нахман Шай высказал свою личную точку зрения, а не позицию кабмина страны.

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И всё же это не совсем так – Шай выражает точку зрения не только свою, но и, скорее всего, своего начальства. «Это позиция не одного министра. Вопрос о предоставлении военной помощи Украине активно обсуждается в Израиле с начала лета этого года. И если предыдущий премьер Нафтали Беннетт проявлял некоторую осторожность, то нынешний глава кабмина Яир Лапид во многих своих заявлениях не скрывал критичного отношения к действиям России на Украине. Он всячески намекал на то, что пора нейтралитет нарушить», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Елена Супонина.

С Яиром Лапидом (который стал премьер-министром в июле 2022 года в рамках договоренностей внутри правящей коалиции) отношения у Москвы не заладились с самого начала. Еще в апреле – когда он был «всего лишь» министром иностранных дел – Яир Лапид сравнил Россию с фашистской Германией (от которой, между прочим, Советский Союз спасал евреев).

«В Европе идет война. Снова большая и сильная страна вторгается без всяких на то оснований на территорию меньшей по размеру и более слабой страны. Снова земля пропитывается кровью ни в чем не повинных людей. Фотографии и свидетельства, поступающие с Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных людей. Я решительно осуждаю эти военные преступления», – говорил он.

С тех пор между Россией и Израилем развивается вялотекущий конфликт вокруг судьбы «Израильского агентства» в России, к которому есть вопросы со стороны российского Минюста. Вопросы, которые тот же самый Нахман Шай трактует как попытку Москвы «взять в заложники» российских евреев.

Сейчас же ситуация в двусторонних отношениях явно усугубляется. «Нет самого простого – химии, даже на личностном уровне между главами государств. Кроме того, в Израиле очень сильно украинско-еврейское лобби. Наконец, на обострение отношений работают олигархи, которые выехали с Украины и из России и при этом настроены негативно к Москве», – говорит Елена Супонина.

Собственно, последнее происходит как раз по линии Нахмана Шая. «Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскую диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.

Вопрос лишь в том, до какого уровня и как долго будет разыгрываться эта карта. В Москве ведь четко дали понять, что будут рассматривать поставки израильского оружия Украине как пересечение «красной линии».

«Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – заявил Дмитрий Медведев.

Если вторая часть заявления замглавы российского Совбеза не сильно беспокоит израильскую сторону (там изначально знают, с кем имеют дело, но по политическим причинам вынуждены сотрудничать с идейными наследниками Холокоста), то первая серьезно беспокоит израильтян. Ведь речь идет не только об официальных отношениях, но и относительно неофициальных договоренностях. Например, по Ирану и по Сирии.

«Ядерный реактор в Бушере на самом деле является российским реактором, а на его ТВЭЛах в процессе их эксплуатации накапливается плутоний. Это расщепляющийся материал, который можно использовать для изготовления ядерной бомбы… Сегодня отработавшие топливные стержни из реактора вывозятся российским персоналом. Россия отказывается предоставить иранцам сложную технологию, необходимую для выделения плутония из стержней», – напоминают израильские СМИ.

Так что не иранские поставки чего-то в Россию, а российские поставки чего-то в Иран должны волновать Нахмана Шая. Ровно так же, как они волнуют ряд израильских экспертов.

Кроме того, между Москвой и Тель-Авивом существуют договоренности и по Сирии. «Все последние годы Москва закрывала как минимум один глаз на то, что делают израильтяне в Сирии. Эта позиция вызывала вопросы у многих арабов, а также иранцев, объекты которых регулярно подвергаются израильским атакам. В случае поставок израильского оружия на Украину Москва может поставить сирийцам дополнительные (новые) системы ПВО», – говорит Елена Супонина. А может не поставить, а просто «открыть один глаз» – то есть российские ПВО в этой стране будут более тщательно следить за соблюдением воздушных границ Сирии.

Возможно, Яир Лапид и Нахман Шай не считают подобные российские ответы чем-то серьезным – однако не исключено, что им и не придется считать. Ведь в самое ближайшее время в стране может смениться власть.

«В Израиле 1 ноября выборы, и нынешние заявления о необходимости помощи Украине уже стали частью предвыборной кампании. Вообще же позиции Лапида и его единомышленников не так сильны. Существует вероятность возвращения к власти Биньямина Нетаньяху – друга Владимира Путина. Оба лидера неоднократно друг друга выручали в щекотливых ситуациях.

К тому же Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Америкой, поэтому может даже попытаться сыграть посредническую роль. Так что будущее поставок израильского оружия на Украину будет во многом зависеть от того, кто победит на выборах и какая коалиция будет сформирована», – говорит Елена Супонина.