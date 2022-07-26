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26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
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ФСБ вынудила разведку Украины раскрыть ценные секреты

ФСБ сообщила о срыве операции НАТО и ГУР МО Украины по угону боевых самолетов ФСБ РФ/РИА Новости
Федеральная служба безопасности сообщила о срыве операции военной разведки Украины по угону самолетов российских ВКС. Это позволило нашей контрразведке заполучить данные о расположении средств ПВО Украины, схемы аэродромов и карты высот. На что рассчитывала украинская разведка, пытаясь подкупить российских летчиков, какова роль в этой авантюре британской MI6 и как спецслужбам удалось сорвать операцию противника? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

Агентство «Сохнут», возможно, доживает свои последние дни на территории России Михаил Терещенко/ТАСС
Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, и это действительно может оказаться серьезным ударом. Но не только по России, но и по самому Израилю. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия действует по-византийски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки. Подробности...

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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    Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

    Агентство «Сохнут», возможно, доживает свои последние дни на территории России
    		   26 июля 2022, 08:46
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, и это действительно может оказаться серьезным ударом. Но не только по России, но и по самому Израилю.

    Российско-израильские отношения, еще недавно являвшиеся образцом баланса и прагматизма, продолжают деградировать. Тель-Авиву очень не понравилось желание Минюста РФ закрыть «Сохнут» – еврейское агентство, которое всячески стимулировало российских евреев уезжать в Израиль.

    Российские власти заявляют, что причиной закрытия является банальное нарушение российских законов. «Нет, это не связано с утечкой мозгов, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст», – предложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    И Минюст, вероятно, мог бы много что рассказать про деятельность «Сохнут». «Этой лавке с мутным и кривым статусом давно говорилось, что агентство необходимо выводить в официальный статус, как любую другую организацию. Но для них тогда бы это означало, что надо подчиняться МИД Израиля, или возникнет вопрос, а зачем нужен «Сохнут», когда есть государственное ведомство, которое занималось репатриацией, когда еще никакого «Сохнута» близко не было», – поясняет российский востоковед Евгений Сатановский.

    Покусились на святое

    Однако хоть «Сохнут» официально и не относится к израильским госструктурам, его деятельность (то есть поддержка алии – процесса репатриации евреев в Израиль) является крайне важной для Израиля. Как с точки зрения демографической (Израилю нужна подпитка в виде репатриации взрослых и образованных евреев), так и с религиозной, ведь возвращение евреев на Землю Обетованную является одним из оплотов сионизма – государственной идеологии Израиля.

    «Российских евреев нельзя брать в заложники из-за войны на Украине, – возмущается министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай. – Попытка наказать Еврейское Агентство из-за позиции Израиля в отношении войны на Украине прискорбна и оскорбительна. Евреев России нельзя отрезать от их исторической и эмоциональной связи с государством Израиль».

    Именно поэтому израильская сторона не намерена дожидаться 28 июля, когда, по всей видимости, Минюст сущностно озвучит свои претензии в адрес «Сохнут». Премьер-министр Яир Лапид уже сейчас заявил, что «закрытие офисов Агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения» двух стран. И Израиль уже угрожает России карами санкционными – Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить серию «политических мер» в ответ на решение по «Сохнут».

    По мнению некоторых израильских дипломатов, Москва находится в крайне сложной ситуации (конфликты в Сирии, на Украине, обострение отношений с Западом, сокращение контактов с условным западным миром). «В ситуации, в которой находится Россия, ее президент, руководство, нужно держаться за Израиль, а не наносить ему урон», – говорит бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер. А значит, Тель-Авив вполне может угрожать различными вариантами для оказания давления на Россию.

    Ряд депутатов Кнессета считают, что такими вариантами может стать изменение подхода Еврейского государства к ситуации на Украине – то есть, проще говоря, усиление поддержки режима в Киеве. Как моральной, так и материальной – то есть оружием, первую очередь высокотехнологичным, которое до нынешнего момента Тель-Авив отказывался передавать Украине. В частности, наверняка Украина была бы рада получить от Израиля самые современные беспилотники.

    Кроме того, Израиль может официально присоединиться к западным санкциям, введенным против России, и довесить эту угрозу напоминанием о том, что Соединенные Штаты (чья поддержка Израилю очень важна) давно требуют от Тель-Авива усилить поддержку Украины. «Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.

    Кому нужнее?

    Однако «баланс маневра» в отношениях между Еврейским государством и Россией может оказаться иным, чем представляют в Израиле. Да, возможности Москвы ограничены большим количеством проблем, которые приходится решать российской стороне. Однако эти проблемы абсолютно не сравнимы с теми, которые приходится решать Израилю.

    Стране, которая завязла в палестинском вопросе. Стране, которая не вылезает из внутриполитических кризисов (из-за которых ее ждут, по всей видимости, очередные досрочные выборы). Стране, которая проиграла в Сирии и теперь взирает за тем, как в этой стране укрепляются позиции злейшего врага Израиля – Ирана. Стране, которая не может никак воспрепятствовать заключению новой американо-иранской ядерной сделки и, соответственно, легитимацией иранской ядерной программы.

    Стране, находящейся в стратегическом одиночестве на Ближнем Востоке – а значит, нуждающейся в таком партнере, который разделял бы ее ненависть к исламскому терроризму и в то же время не придерживался в отношении этих террористов политики двойных стандартов. В партнере, который поддерживал бы хорошие отношения со всеми мусульманскими странами региона (от Ирана до Турции и Саудовской Аравии) и мог бы быть посредником в отношениях между Израилем и этими странами. То есть, проще говоря, в России.

    Таким образом, Россия нужна Израилю никак не меньше, чем Израиль нужен России. На этом и зиждился до последнего времени хрупкий баланс интересов между Москвой и Тель-Авивом. А может быть, Россия нужна Израилю даже больше. И если это так, от российско-израильского разрыва и каких-то демонстративных израильских шагов в адрес Украины пострадает прежде всего сам Израиль.

    Да, Израиль может ввести против России санкции. Но ведь в ответ Москва способна перестать учитывать израильские интересы в Сирии, после чего иранские силы (прикрытые либо иранской, либо российской ПВО) окажутся в стратегической близости от Голанских высот – сирийской территории, оккупированной Израилем.

    Да, Израиль может дать Украине оружие – однако в ответ Россия может поставить Ирану новейшие системы ПВО, после чего вряд ли израильские военные самолеты смогут вести себя в воздушном пространстве соседних стран настолько же безнаказанно, как сегодня. И такой шаг Москвы станет серьезной угрозой в деле обеспечения безопасности государства Израиль.

    Таким образом, главным выгодоприобретателем от антироссийских шагов Лапида становятся не граждане Израиля, а иранцы, сирийцы и ливанцы.

    «Пресс-секретарь Хезболлы Мохаммед Афиф мне говорил, что сильная Россия, имеющая связи со всеми, Хезболле выгодна. Однако я понимаю, что и сирийцы, и иранцы хотели бы видеть Россию как одну из стран «Оси сопротивления», объединяющей антиизраильских игроков в регионе. Да, Россия физически не может запихнуть себя в этот узкий формат, однако нынешние события в Израиле, их позиция по Украине – все это встречается крайне позитивно в Тегеране, где я сейчас нахожусь. Иран и Сирия хотели бы, чтобы этот раскол продолжался и углублялся, – поясняет газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума. – Серьезные аналитики и политологи осознают, что Лапид не вечен, что ему на смену может прийти более умеренный политик, который станет лавировать между Москвой и Вашингтоном – что Москву устроит, как всегда устраивало ранее.

    Однако, с другой стороны, времена, когда можно было сидеть на двух стульях, уходят. Страны должны определяться – в том числе и по Украине. Иран уже определился – его позиция была высказана на высшем уровне. Израиль на официальном уровне тоже определился, хотя все еще старается не отправлять на Украину оружие».

    Да, по факту Израиль еще не до конца определился – а значит, у него остаются шансы восстановить прагматичные российско-израильские отношения. Однако реализовывать эти шансы, вероятно, будет премьер-министр, который не опустится до сравнения России с фашистской Германией – то есть не Яир Лапид. Да и то в случае, если этот премьер придет как можно быстрее.

    «Если сейчас конфликт не решить за счет договоренностей, то к ноябрю отношения могут испортиться настолько, что даже при большом желании Нетаньяху (с которым у Владимира Путина сложились доверительные отношения – прим. ВЗГЛЯД) не сможет их восстановить», – уверен Федор Лукьянов.


     
     
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