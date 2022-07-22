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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

Корнелия Нинова гарантирует, что политика Болгарии в отношении России сильно изменится REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
В Болгарии, чей народ не выдержал русофобской политики премьера Петкова, формируется новая власть. Ведущая роль в ней должна принадлежать социалистам из БСП, получившим от президента мандат на создание коалиции. БСП считают русофильской партией, и она уже пообещала изменить политику в отношении РФ. Что это означает для самой России?  Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
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Госдеп пошел по пути рейхсфюрера Гиммлера

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Самое смешное в этой истории состоит в том, что Госдеп действительно верит в будущее расчленение России. Никакой иронии в их словах нет. Что вызывает даже не смех, а некоторое тихое изумление русских соцсетей по поводу уровня аналитики Вашингтона. Подробности...
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Начнется ли война за китайский «остров Крым»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
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    Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

    Российско-израильские отношения переживают кризис
    		   22 июля 2022, 13:30
    Фото: dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу?

    В ближайшее время Россию посетит высокопоставленная израильская делегация. Официальная цель визита – спасение «Сохнут». Еврейского агентства, которое занимается поддержкой репатриации (а по сути выезда) евреев из России (и других стран мира) в Израиль.

    Спасать его израильтяне хотят от российского Минюста, который подал иск в Басманный суд с требованием ликвидировать агентство. Первое слушание пройдет 28 июля, и на нем, вероятно, будут заявлены официальные претензии российского ведомства к израильской структуре.

    Некоторые источники утверждают, что претензии на самом деле не затрагивают какие-либо неточности или упущения в документах. Якобы российское государство недовольно целенаправленной работой «Сохнут» по стимулированию отъезда из России ценных специалистов, ученых и других важных и нужных Израилю кадров. Израилю – но и России тоже, разумеется.

    Израильские власти не видят в этой деятельности ничего плохого или противоестественного. Более того, для них это священный долг по отношению к своей стране и еврейской традиции в целом. Они называют этот процесс алией («восхождением») – то есть репатриацией евреев на территорию Государства Израиль. Алия – это исторический процесс, благодаря которому с XIX века европейские евреи стали заселять территорию Палестины и к 1948 году (то есть к официальному году создания независимого Государства Израиль) их было достаточно для того, чтобы эту независимость завоевать.

    Собственно, алия продолжается вплоть до сегодняшнего дня – и имеет для Израиля не меньшее значение, чем в начале XX века. Ведь независимость нужно не только завоевать, но и отстоять.

    Да, темпы рождаемости в Израиле – самые высокие среди всех развитых стран. В 2022 году они составили 2,954 ребенка на женщину. Однако, во-первых, темпы падают (в 2018-м было 3,09, в 2019-м – 3,021, в 2020-м – 2,999, в 2021-м – 2,976). Во-вторых, из этих общих темпов можно спокойно исключать рождаемость в среде израильских ультраортодоксов (где темпы рождаемости составляли в 2020 году 6,64 ребенка на женщину). Ультраортодоксы не служат в армии и не платят налогов – а значит, они и их дети не приносят Государству Израиль особо никакой практической пользы. В-третьих, из общего числа детей можно вычитать значительную долю тех, кто рождается в арабских семьях (в целом на арабских женщин пришлось 21,7% родившихся в 2020 году детей), поскольку многие арабы не испытывают лояльности к еврейскому государству.

    Наконец, родившихся маленьких израильтян еще нужно вырастить, воспитать и обучить. Куда проще и быстрее импортировать уже «готовых» евреев.

    Обученных, взрослых людей, готовых работать на благо Израиля. В итоге на сегодняшний день репатриантами являются более 15% населения Израиля. При этом около 900 000 евреев в Израиле являются выходцами из России и бывшего Советского Союза, а их число пополняется в том числе за счет российских граждан. Если за весь 2021 год в Израиль уехало почти семь тысяч россиян, то с января по середину июля 2022-го – 15 тысяч.

    Ряд экспертов уверяют, что «Сохнут» не занимается эмиграцией как таковой – агентство лишь «дает эмигрантам бесплатный билет на самолет». Однако это не совсем так. «Сохнут» стимулирует эмиграцию – в частности, тем, что в ведении Еврейского агентства находится ряд специальных лагерей для молодежи. В том числе на территории России. Участникам этих лагерей рассказывают о еврейских традициях и объясняют, каким способом при наличии законных на то оснований (в частности, еврейских корней) можно переехать на Землю обетованную. «Сегодня нет почти ни одной страны в мире, где есть еврейские общины и нет «Сохнута», разве что Иран», – говорит президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

    И вот теперь, возможно, Россия станет первой страной мира, которая закроет эту организацию на своей территории. «Мы боимся того, что в один день железный занавес полностью закроется и из России вообще нельзя будет уехать», – возмущается бывший главный раввин Москвы Пинхас Голдсмит.

    Однако тут важен не только факт возможного закрытия организации в России, но и сам прецедент. Ведь увидев этот пример, представительства «Сохнута» могут закрыть и другие страны. По крайней мере, те из них, лидеры которых не боятся обвинений в антисемитизме (которые, скорее всего, посыпятся на российский Минюст). А это способно подорвать краеугольную политику Израиля по репатриации евреев со всего мира.

    Именно поэтому премьер-министр Яир Лапид и отправляет в Москву уважаемых людей для недопущения опасного прецедента. «Я... обсудил ситуацию с деятельностью Еврейского агентства в России с представителями МИДа и Совета национальной безопасности и принял решение направить на следующей неделе совместную делегацию в соответствующие министерства (России – прим. ВЗГЛЯД) для обеспечения продолжения деятельности агентства», – заявил глава кабмина. Помимо делегации Тель-Авив, вероятно, хочет подключить к переговорам российских евреев. «Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством», – добавил премьер-министр.

    Однако есть основания полагать, что Лапиду будет крайне сложно решить вопрос о спасении «Сохнута». И не только потому, что российско-израильские отношения в последние месяцы серьезно усложнились (из-за отказа Тель-Авива осуждать украинских нацистов, из-за интенсификации израильских ударов по Сирии). Дело в том, что Москва крайне недовольна риторикой Яира Лапида. Несколько месяцев назад (находясь еще в должности министра иностранных дел) господин Лапид прошелся по российской военной операции на Украине.

    «В Европе идет война. Снова большая и сильная страна вторгается безо всяких на то оснований на территорию меньшей по размеру и более слабой страны. Снова земля пропитывается кровью ни в чем не повинных людей. Фотографии и свидетельства, поступающие с Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных людей. Я решительно осуждаю эти военные преступления», – заявил он.

    Вряд ли Москва была рада услышать в свой адрес от израильских партнеров слова «военные преступления» – но дело не только в этом.

    Лапид фактически сравнил Россию с гитлеровской Германией (см. «снова большая и сильная страна») и провел аналогии между действиями Третьего рейха в отношении гражданских лиц (в том числе евреев) с действиями России. Той самой России, чьи граждане в бытность СССР больше всего пострадали от действий Гитлера. Той самой России, которая спасала евреев из немецких концлагерей. Неудивительно, что Владимир Путин после этого даже не поздравил Яира Лапида со вступлением в июле в должность премьер-министра.

    Конечно, нет оснований напрямую и стопроцентно связывать деятельность «Сохнута» на территории России и текущие сложности в российско-израильских отношениях. Однако и исключать вероятность такой связи тоже нельзя.

    Впрочем, в любом случае процесс закрытия организации будет долгим (учитывая, что она подаст какие-то апелляции), а значит, у Тель-Авива сохраняется шанс спасения Еврейского агентства в случае прихода новой переговорной команды.

    «Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    А между тем парламентские выборы в Израиле должны состояться уже предстоящей осенью. Вероятность возвращения Нетаньяху на пост премьера по их результатам как минимум не нулевая – а значит, остаются шансы и на урегулирование сложностей, возникших между Москвой и Тель-Авивом.
     
     
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