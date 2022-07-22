Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу?

В ближайшее время Россию посетит высокопоставленная израильская делегация. Официальная цель визита – спасение «Сохнут». Еврейского агентства, которое занимается поддержкой репатриации (а по сути выезда) евреев из России (и других стран мира) в Израиль.

Спасать его израильтяне хотят от российского Минюста, который подал иск в Басманный суд с требованием ликвидировать агентство. Первое слушание пройдет 28 июля, и на нем, вероятно, будут заявлены официальные претензии российского ведомства к израильской структуре.

Некоторые источники утверждают, что претензии на самом деле не затрагивают какие-либо неточности или упущения в документах. Якобы российское государство недовольно целенаправленной работой «Сохнут» по стимулированию отъезда из России ценных специалистов, ученых и других важных и нужных Израилю кадров. Израилю – но и России тоже, разумеется.

Израильские власти не видят в этой деятельности ничего плохого или противоестественного. Более того, для них это священный долг по отношению к своей стране и еврейской традиции в целом. Они называют этот процесс алией («восхождением») – то есть репатриацией евреев на территорию Государства Израиль. Алия – это исторический процесс, благодаря которому с XIX века европейские евреи стали заселять территорию Палестины и к 1948 году (то есть к официальному году создания независимого Государства Израиль) их было достаточно для того, чтобы эту независимость завоевать.

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Собственно, алия продолжается вплоть до сегодняшнего дня – и имеет для Израиля не меньшее значение, чем в начале XX века. Ведь независимость нужно не только завоевать, но и отстоять.

Да, темпы рождаемости в Израиле – самые высокие среди всех развитых стран. В 2022 году они составили 2,954 ребенка на женщину. Однако, во-первых, темпы падают (в 2018-м было 3,09, в 2019-м – 3,021, в 2020-м – 2,999, в 2021-м – 2,976). Во-вторых, из этих общих темпов можно спокойно исключать рождаемость в среде израильских ультраортодоксов (где темпы рождаемости составляли в 2020 году 6,64 ребенка на женщину). Ультраортодоксы не служат в армии и не платят налогов – а значит, они и их дети не приносят Государству Израиль особо никакой практической пользы. В-третьих, из общего числа детей можно вычитать значительную долю тех, кто рождается в арабских семьях (в целом на арабских женщин пришлось 21,7% родившихся в 2020 году детей), поскольку многие арабы не испытывают лояльности к еврейскому государству.

Наконец, родившихся маленьких израильтян еще нужно вырастить, воспитать и обучить. Куда проще и быстрее импортировать уже «готовых» евреев.

Обученных, взрослых людей, готовых работать на благо Израиля. В итоге на сегодняшний день репатриантами являются более 15% населения Израиля. При этом около 900 000 евреев в Израиле являются выходцами из России и бывшего Советского Союза, а их число пополняется в том числе за счет российских граждан. Если за весь 2021 год в Израиль уехало почти семь тысяч россиян, то с января по середину июля 2022-го – 15 тысяч.

Ряд экспертов уверяют, что «Сохнут» не занимается эмиграцией как таковой – агентство лишь «дает эмигрантам бесплатный билет на самолет». Однако это не совсем так. «Сохнут» стимулирует эмиграцию – в частности, тем, что в ведении Еврейского агентства находится ряд специальных лагерей для молодежи. В том числе на территории России. Участникам этих лагерей рассказывают о еврейских традициях и объясняют, каким способом при наличии законных на то оснований (в частности, еврейских корней) можно переехать на Землю обетованную. «Сегодня нет почти ни одной страны в мире, где есть еврейские общины и нет «Сохнута», разве что Иран», – говорит президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

И вот теперь, возможно, Россия станет первой страной мира, которая закроет эту организацию на своей территории. «Мы боимся того, что в один день железный занавес полностью закроется и из России вообще нельзя будет уехать», – возмущается бывший главный раввин Москвы Пинхас Голдсмит.

Однако тут важен не только факт возможного закрытия организации в России, но и сам прецедент. Ведь увидев этот пример, представительства «Сохнута» могут закрыть и другие страны. По крайней мере, те из них, лидеры которых не боятся обвинений в антисемитизме (которые, скорее всего, посыпятся на российский Минюст). А это способно подорвать краеугольную политику Израиля по репатриации евреев со всего мира.

Именно поэтому премьер-министр Яир Лапид и отправляет в Москву уважаемых людей для недопущения опасного прецедента. «Я... обсудил ситуацию с деятельностью Еврейского агентства в России с представителями МИДа и Совета национальной безопасности и принял решение направить на следующей неделе совместную делегацию в соответствующие министерства (России – прим. ВЗГЛЯД) для обеспечения продолжения деятельности агентства», – заявил глава кабмина. Помимо делегации Тель-Авив, вероятно, хочет подключить к переговорам российских евреев. «Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством», – добавил премьер-министр.

Однако есть основания полагать, что Лапиду будет крайне сложно решить вопрос о спасении «Сохнута». И не только потому, что российско-израильские отношения в последние месяцы серьезно усложнились (из-за отказа Тель-Авива осуждать украинских нацистов, из-за интенсификации израильских ударов по Сирии). Дело в том, что Москва крайне недовольна риторикой Яира Лапида. Несколько месяцев назад (находясь еще в должности министра иностранных дел) господин Лапид прошелся по российской военной операции на Украине.

«В Европе идет война. Снова большая и сильная страна вторгается безо всяких на то оснований на территорию меньшей по размеру и более слабой страны. Снова земля пропитывается кровью ни в чем не повинных людей. Фотографии и свидетельства, поступающие с Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитных людей. Я решительно осуждаю эти военные преступления», – заявил он.

Вряд ли Москва была рада услышать в свой адрес от израильских партнеров слова «военные преступления» – но дело не только в этом.

Лапид фактически сравнил Россию с гитлеровской Германией (см. «снова большая и сильная страна») и провел аналогии между действиями Третьего рейха в отношении гражданских лиц (в том числе евреев) с действиями России. Той самой России, чьи граждане в бытность СССР больше всего пострадали от действий Гитлера. Той самой России, которая спасала евреев из немецких концлагерей. Неудивительно, что Владимир Путин после этого даже не поздравил Яира Лапида со вступлением в июле в должность премьер-министра.

Конечно, нет оснований напрямую и стопроцентно связывать деятельность «Сохнута» на территории России и текущие сложности в российско-израильских отношениях. Однако и исключать вероятность такой связи тоже нельзя.

Впрочем, в любом случае процесс закрытия организации будет долгим (учитывая, что она подаст какие-то апелляции), а значит, у Тель-Авива сохраняется шанс спасения Еврейского агентства в случае прихода новой переговорной команды.

«Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

А между тем парламентские выборы в Израиле должны состояться уже предстоящей осенью. Вероятность возвращения Нетаньяху на пост премьера по их результатам как минимум не нулевая – а значит, остаются шансы и на урегулирование сложностей, возникших между Москвой и Тель-Авивом.