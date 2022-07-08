В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило?

Все началось с публикации израильской газетой Jerusalem Post «эксклюзивной информации» о намерении Москвы закрыть работу в России Еврейского агентства (или, как его еще называют, «Сохнут»).

«Русские говорят о том, что Еврейское агентство незаконно собирает данные о гражданах РФ. Мы поднимем вопрос о судьбе агентства в ходе бесед с представителями России на уровне посольства. Мы не совсем понимаем причины происходящего», – заявил собеседник израильского издания в МИД Израиля.

«Железный занавес»?

И для Тель-Авива это вопрос серьезный. Целью агентства является продвижение алии – то есть эмиграции евреев в Израиль. По сути, «Сохнут» участвует в выкачивании наиболее талантливых и умных людей со всего мира в Израиль. И в Тель-Авиве считают, что это нормально. «Алия является неотъемлемым правом российских евреев, и мы сделаем все, чтобы она таким правом оставалась», – заявила министр Израиля по делам алии и интеграции Пнина Тамино-Шете.

Сразу же стали распространяться слухи о том, что Москва снова закрывает железный занавес для еврейской эмиграции. «Если Еврейское агентство перестанет работать в России, то это будет первый за последние 30 лет запрет отдельно взятой страны на осуществление алии и возвращение евреев в Израиль», – возмущаются еврейские организации Канады.

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Однако в самом агентстве информацию о закрытии опровергли. «Представительство Еврейского агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, – говорится в заявлении «Сохнута». – Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало». Представители агентства дали понять, что российский Минюст лишь выставил им ряд претензий административного характера, которые «Сохнут» сейчас будет исполнять».

Российские власти тоже не подтвердили информацию Jerusalem Post – причем в достаточно жестких словах. «Статья – провокация, о чем было заявлено израильской стороне», – говорится в заявлении российского МИД.

Не надо раскачивать и качать

Соответственно, возникает вопрос: что это было? По одной из версий, всё действительно не стоит выеденного яйца. Минюст после проверки «Сохнута» предъявил организации список нарушений, которые она обязана устранить.

«Противоречивая информация. Министерство иностранных дел Израиля эту информацию подтвердило, а Еврейское агентство в Москве опровергло. Предполагаю, что это какие-то регулирующие меры, когда Министерство юстиции говорит устранить то, то и то, в противном случае деятельность будет прекращена. Ситуация странная: одни подтверждают, другие опровергают», – говорит руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

И действительно, по российскому закону отказ от соблюдения законов РФ реально может привести к закрытию организации. Связав эти два тезиса, Jerusalem Post решила на ровном месте состряпать сенсацию.

Есть, однако, и другие точки зрения. Согласно одной из них, Российская Федерация недовольна деятельностью «Сохнута» и вообще нынешней иммиграционной политикой Израиля. Пользуясь общей нестабильностью, «Сохнут» мог увеличить усилия по выкачиванию молодых талантов из России (за последние несколько месяцев почти 30 тысяч человек с Украины и из России переселились в Израиль).

«Какими бы ни были формальные поводы для письма, Россия действительно недовольна количеством выезжающих из страны евреев: бизнесменов, ученых, представителей культуры и всех остальных. В особенности, судя по всему, Кремль раздражен рекордной массовостью исхода и тем, что паспорта себе делает вчерашняя российская элита (и не только культурная). Ну и, конечно, громкие эмигрантские фестивали вроде «СловоНово», ставшие площадкой для антивоенных высказываний. Все это вызывает раздражение в Кремле», – пишет израильский политолог Марк Новиков.

Наконец, есть еще одна точка зрения, в рамках которой проблемы в российско-израильских отношениях не ограничиваются лишь миграционным вопросом. «Дело не в «Сохнуте». Это лишь предлог. Ударили просто по самой легкой цели. Так или иначе мы наблюдаем кризис в двусторонних отношениях, смену курсов и атмосферы, – цитируют российские СМИ бывшего посла Израиля в РФ Цви Магена. – В последнее время я обратил внимание на усиление критики с российской стороны действий Израиля, касается ли это Сирии или политики в отношении Ирана. С нашей стороны ничего не изменилось, всё, что мы делаем и говорим сейчас, мы делали и говорили и раньше. Изменилась политика России и, возможно, ее интересы на Ближнем Востоке».

Дело, однако, не в интересах России, а в действиях Израиля. Действиях, которые подрывают очень специфические двусторонние отношения, сложившиеся между странами за последние годы.

Слово нужно держать

Все понимают, что Израиль – это союзник США и противник российских партнеров на Ближнем Востоке. Однако российско-израильские контакты отличались крайне высоким уровнем доверия, основанном прежде всего на личных доверительных отношениях между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху (теперь уже бывшим премьером Израиля).

Доверие было настолько высоким, что, по ряду утечек, Москва и Тель-Авив заключили летом 2015 года (то есть накануне начала российской спецоперации в Сирии) очень сложную непубличную сделку. В рамках этой сделки Израиль не мешал России зачищать Сирию от террористов, а Россия обязалась следить за тем, чтобы высокотехнологичное российское оружие, переданное сирийским войскам, не попадало в руки «Хезболлы» (ну или в руки Ирана, откуда оно уходило «Хезболле»).

Более того, если это оружие все-таки попадало, то Москва не мешала израильтянам решить вопрос по-израильски – то есть разбомбить склады или конвои с данным вооружением (предварительно предупреждая об этом Россию, дабы случайно не попасть по российским солдатам). Также частью двусторонних отношений был размен партнеров – Россия соглашалась не продавать Ирану ряд высокотехнологичных вооружений, а Израиль ограничивал свое военно-техническое сотрудничество с Грузией и Украиной.

Однако в последнее время Тель-Авив начал нарушать взятые на себя обязательства.

Предупреждение о нанесении ударов в Сирии стали носить формальный характер (то есть информация доносилась примерно за минуту до удара), а кроме того, активно шли переговоры о поставке израильских вооружений украинским террористам. Наконец, Израиль так и не выполнил обязательства по передаче России Александровского подворья в Иерусалиме (которое, по ряду сведений, было частью комплексной сделки, заключенной несколько лет назад между Израилем и Россией).

Москва же рассчитывала, что Тель-Авив сдержит слово. «Израильские власти проявляют понимание необходимости восстановить эту справедливость, и я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим. И не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок Российской Федерации – сделаем это вскоре после завоевания кубка «Спартаком», – заявил в июне министр Лавров. Напомним, что футбольный клуб «Спартак», болельщиком которого является глава российского МИД, в конце мая Кубок России завоевал.

Таким образом, история с «Сохнутом» действительно могла выглядеть как последнее российское предупреждение. Как некий сигнал новым израильским властям о том, что не нужно повторять ошибки их предшественников.

«На диалог пригласили новоиспеченного премьер-министра Яира Лапида. И вопрос будет решаться на его уровне. Что именно попросят российские власти в обмен на продолжение работы «Сохнута» без проблем, мы обязательно узнаем, такова природа израильской политики и израильских СМИ. Лично я полагаю, что условным Александровским подворьем дело не ограничится, но все зависит от Лапида. Нельзя исключать и то, что после личного знакомства все претензии отпадут сами по себе в качестве «жеста доброй воли», – считает Марк Новиков.