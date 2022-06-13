Еврейский университет в Иерусалиме пообещал выдать Чубайсу грант на исследование еврейства

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин рассказал, что бывший главы Роснано Анатолий Чубайс получит грант на исследование еврейства от Еврейского университета в Иерусалиме.

В интервью журналистке Юлии Латыниной Невзлин объясняет это тем, что Чубайсу нужен «легальный доход за границей», который можно обосновать. По его словам, таким образом выделяют деньги многим людям, включая его самого, сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.

Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.

В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.

В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.