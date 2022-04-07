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Чубайса вызвали в московский суд
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Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.
Речь идет о деле о краже имущества Чубайса на 70 млн рублей. Основным фигурантом является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Макаров сообщил, что в среду «в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже», «подзащитные заявили о своей невиновности», передает ТАСС.
«После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», – рассказал адвокат, добавив, что, по имеющейся у него информации, «на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает». Он отметил, что решение о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела.
В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года. Также появилась информация, что он уехал из России.
Уголовное дело открыто в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в Переделки, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба со стадии предварительного следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признаны Чубайс и компания «Тилсок». Фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере.
В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», – передает ТАСС слова Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает собственные интересы и выступает только на своей стороне.
Напомним, президент Украины выразил недовольство выступлением Венгрии против расширения антироссийских санкций на энергосектор, а также отказ поставлять оружие и поддержать введение бесполетной зоны над Украиной. Венгрия также запретила транзит оружия Киеву через свою территорию.
Эксперт оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН
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«Россия пришла в Совет Безопасности ООН не для того, чтобы «щеки надувать» и ответно кого-то «изолировать». Мы там решаем вопросы безопасности и мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала невозможность исключить Россию из СБ ООН, но заявила о намерении «изолировать» российскую деятельность в этом органе.
«Скорее всего, речь идет о том, что при формировании повестки на заседаниях Совбеза предложения России будут откладываться или дольше обсуждаться. Просто проигнорировать их они не имеют права», – пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Кроме того, – добавляет эксперт, – они могут проводить параллельные с Советом Безопасности мероприятия. Например, допустимы встречи по формуле Аррии, когда заинтересованные страны в частном порядке обмениваются мнениями по каким-то аспектам. Очевидно, что повестка там будет исключительно антироссийская».
По мнению собеседника, подобные шаги со стороны США и их союзников являются частью масштабной кампании по созданию враждебного образа России, однако с точки зрения дипломатии совершенно бессмысленны. «Я уверен, что эта «изоляция» действительно может сделать пребывание России в СБ ООН «некомфортным». Но не стоит ожидать, что это как-то скажется на наших позициях или функционале в Совете Безопасности», – подчеркнул Ткаченко.
При этом, уверен эксперт, Москва не станет вести себя таким же образом и «изолировать» другие страны. «Мы пришли в ООН не для того, чтобы «надувать щеки». Мы решаем там вопросы безопасности и мира. Кроме того, Россия пока вряд ли сможет сформировать некую антизападную коалицию. Дело в том, что число государств, которые готовы нас прямо поддержать, пока небольшое», – заметил Ткаченко.
«Есть страны, которые занимают формально нейтральную позицию. И мы, и весь мир трактует ее как «пророссийскую». Например, те же страны БРИКС, которые высказывались в пользу переговоров с Россией и конструктивного подхода. То есть они точно не входят в антироссийский лагерь», – заключил он.
Ранее в среду постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
«Совет Безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем <...> но мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», – приводит слова дипломата «РИА Новости».
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
В понедельник Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Однако председательствующая сейчас Великобритания дважды отклонила заявку России.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».
«В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214», – передает ТАСС слова Слюсаря.
Как уточнил официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.
По словам Слюсаря, ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.
«Планируем поднять серийность [Ил-96], есть интерес со стороны компаний», – сказал он.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.
Напомним, 14 марта президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Байден растерялся, оказавшись в одиночестве на мероприятии в Белом доме
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Представители американского политического истеблишмента на мероприятии в Белом доме проявили большой интерес к экс-президенту США Бараку Обаме, забыв про главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена, который после выступления оказался в одиночестве.
Обама принял в Белом доме участие в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare. Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и нынешний американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками. Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце марта рейтинг одобрения Байдена опустился до 40%, установив новый антирекорд. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины падения популярности Байдена в США, которого называют одной из жертв российской спецоперации на Украине.
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В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Чехия поставила Украине танки Т-72 и БМП
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Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.
«Были зафиксированы поставки (Украине) чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», – передает РИА «Новости» сообщение Бенешика.
В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы.
«Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать... Поверьте мне, мы отправляем основные военные материалы нашим украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», – сообщила она.
Как уточнило чешское ТВ, Чехия направила на Украину неиспользуемые своей армией танки и БМП. Речь идет о даре со стороны чешской армии, о котором союзники договорились в рамках НАТО.
По данным ТВ, на Украину направляются по железной дороге немодернизированные танки Т-72 старших типов. Чешская армия располагала на складах примерно 90 экземплярами этих танков, в действии находятся еще 30 модернизированных танков. На Украину также были направлены боевые машины пехоты старых типов.
Действия Праги были согласованы с другими странами НАТО, отметила газета Mladá fronta Dnes. По ее данным, на Украину направлено 40 танков Т-72. В случае с БМП-1 их количество определено не более 50, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщил журналистам, что ведомство уже оказало помощь украинской армии на сумму около одного миллиарда крон (около 45 млн долларов).
В годы социализма танки Т-72 и БМП выпускались по советской лицензии на оборонных предприятиях Чехословакии.
Ранее чешский кабмин одобрил поставки оружия Украине на 731 тыс. долларов.
Прилепин ответил Макаревичу на оскорбление критиков уехавших из России звезд
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Писатель Захар Прилепин ответил на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, выступившего в защиту уехавших из России звезд.
Макаревич оскорбил тех, кто критикует Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Земфиру и других артистов, покинувших Россию на фоне событий на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.
Прилепин в своем Telegram-канале ответил, что все звезды вернутся обратно в Россию и будут вновь собирать свои залы.
«Конечно, и они в чем-то Россия (и такая Россия была здесь всегда, чего уж), и мы. И, конечно же, и Земфира, и Чулпан, и Алла Галкина вернутся в Россию, и будут, как и прежде, собирать свои залы. Никто им въезд не запретит», – написал Прилепин.
По его словам, есть проблема только в одном у Андрея Вадимовича. У него есть «настоящая Россия» (они) и есть другая – мы.
«И вот эта психология барина, помещика, душевладельца – она все время в нем (в них) кипит», – отметил Прилепин, добавив, что ему «хочется пороть, наказывать, даже головы рубить иногда, возможности нет. Обидно же».
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
Умер Владимир Жириновский
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После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил об этом в Telegram.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – добавил спикер Госдумы.
Володин добавил, что лучшей оценкой деятельности Жириновского является «неизменная поддержка избирателей».
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – заключил он.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли. В Кремле заявляли, что «утка» о смерти лидера ЛДПР, которая, как выяснилось, появилась из-за поста сенатора Александра Пронюшкина в Telegram, «неприлична».
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у него начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор. Владел английским, французским, немецким и турецким языками, в 2000 году стал заслуженным юристом России.
В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в народные депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича. 13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).
31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).
Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России, вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года (третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступил Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%).
Был депутатом всех восьми созывов Государственной думы, с 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.
Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996-2008), входил в состав Государственного совета России. Неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах страны.
Жириновский официально состоял в браке с Галиной Лебедевой (по образованию – вирусолог, кандидат биологических наук). Их сын – Игорь Лебедев (родился в 1972-м) в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы.
Жириновский имел звание полковника в отставке. Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства России (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.
В Германии назвали украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».
При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.
Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов». Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.
«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.
Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.
«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.
«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.
«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.
«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.
«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
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Рогозин допустил возвращение к идее отделения российского сегмента от МКС
Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал, что первый вариант развития пилотируемой космонавтики – это создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением 97–98 градусов, которая позволит осуществлять обзор Земли, 1,5 часа пролетать над Арктикой. Однако экипаж не сможет работать на ней долгое время, сообщает ТАСС со ссылкой на новый выпуск программы «Линия генерального».
«Второй вариант – остаться на [наклонении] 51,6, отделившись, и выстраивать станцию с отделением МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука»), узлового модуля [«Причал»]. Если говорить про прикладное значение, [наклонение] 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна Россия (там 2,5% мы над ней пролетаем), но весь регион, кишащий и кипящий страстями, – мы проходим прямо над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», – сказал Рогозин.
Летом прошлого года Научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел два варианта конфигурации новой орбитальной станции. По словам главы госкорпорации, первый вариант заключается в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите с наклонением 51,6 градуса. Второй вариант – создание РОСС. По итогам НТС было рекомендовано включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу – 2025.
Рогозин заявлял, что направил письма в НАСА, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации МКС.
Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».
Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области
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Во вторник была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены».
Жертв и разрушений нет, «ночь прошла спокойно, без происшествий».
«С погрануправлением по Курской области и Минобороны России находимся в круглосуточном режиме на связи и координируем все наши действия. Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», – подчеркнул Старовойт.
Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.
Также сообщалось, что во вторник украинские войска обстреляли Донецк из минометов.