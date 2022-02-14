Чубайс спрогнозировал для России «совсем другую жизнь»

Единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога» станет введение платы за углеродные выбросы, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный, самый тяжелый – это плата за углерод: квоты, налог и т.д. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них – это трансграничный углеродный налог», – передает его слова РБК.

На совещании правительства 11 февраля обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов. Пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы выбрана Сахалинская область.

Чубайс напомнил, что Европарламент недавно предложил перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. По мнению спецпредставителя президента, льготы будут отменены к 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.

«Что это означает? У них [европейцев] сейчас цена на бирже – 100 долларов за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка – 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов [в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь», – рассказал Чубайс. Сейчас стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет 91евро (104 долларов) за тонну углекислого газа.

«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза», – сказал Чубайс. Он пояснил, что избежать этого можно одним способом – выйти на «принципиальное решение» в 2022 году и реализовать его в 2023-м. Соответственно, госбюджет на 2024-2027 годы должен быть сформирован с учетом этого решения «со всеми вытекающими последствиями».

По подсчетам Чубайса, даже если взять совсем небольшую цену за углерод для России в 10 долларов за тонну, «при нашем объеме выбросов это 1,5 трлн руб.». «Давайте возьмем 1 доллар – это 150 млрд рублей», – сказал он, подчеркнув, что «это серьезные вещи, это реальность, с которой придется считаться». Столько условно заплатит российский бизнес за право на вредные выбросы в рамках движения к декарбонизации.

Ранее Чубайс заявил, что российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека.