Путин освободил Чубайса с поста спецпредставителя президента

|
25 марта, пятница | Последнее обновление — 15:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
Разделы
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это.
Подробности...
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?!
Подробности...
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории.
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин освободил Чубайса с поста спецпредставителя президента
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», – передает его слова ТАСС.
Ранее Песков отметил, что ему неизвестно о реакции главы государства Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса.
Напомним, Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года. Также появилась информация, что он уехал из России.
Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
|
|
В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев заявил о будущем Украины
|
|
Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».
«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».
«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.
Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-депутат Рады показал «польскую карту» раздела Украины
|
|
Лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением.
Кива сообщил об этом в Telegram: «Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили и к чему готов Запад».
На этой карте часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши, несколько юго-западных регионов «разделены» между Венгрией и Румынией.
Ранее Кива заявлял, что польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время. Полонист Станислав Стремидловский отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния.
До этого, в октябре 2021 года, экс-депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами. Также Мураев заявлял, что Украина может не дожить до 2050 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден предложил Украине самой решать территориальный вопрос с Россией
|
|
Власти Украины должны самостоятельно принимать решение, нужно ли им идти на территориальные уступки на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС.
По словам Байдена, он не считает, что им придется делать это, но решать все равно Киеву.
Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Националисты расстреляли хотевших покинуть город черниговцев
Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу покинуть город, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», – передает ТАСС со ссылкой на слова Мизинцева.
Он также сообщил, что автомобильный мост через Десну, находящийся в киевском направлении, был взорван по указу главы Чернигова.
По словам Мизинцева, мост взорвали, чтобы местное население не смогло покинуть город.
Напомним, российские военные заявили, что с 10.00 8 марта ввели режим тишины, открыли гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
|
|
Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.
Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине.
За принятие резолюции проголосовали 140 стран, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия, передает РИА «Новости».
Проект, который изначально планировалось принимать в СБ ООН, содержал политические оценки (как и нынешняя резолюция в Генассамблее), осуждающие Россию.
В принятой резолюции отмечается, что она «требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины».
Авторы заявляют, что «военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями». В тексте есть призыв об исполнении принятой 2 марта резолюции ГА ООН.
ГА ООН также «подчеркивает, что блокада городов Украины, в частности, города Мариуполя, еще более усугубляет гуманитарную ситуацию».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
|
|
США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров объявил об освобождении Левобережного района Мариуполя
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек.
«Наши бойцы очистили от банд весь Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной «Азовстали». Над последним освобожденным здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев. Тем самым гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тысяч человек. Последние недобитые остатки бандгруппы, ранее орудующей в Левобережном районе, понесли потери и скрылись в западном направлении. Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских националистов других жилых районов Мариуполя», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя.
В четверг глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил центр гуманитарной помощи в Мариуполе, организованный партией «Единая Россия», и пообещал восстановить город вместе с Россией после освобождения от украинской армии. В свою очередь секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Россия полностью восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром
В отношении сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» возбуждено антимонопольное дело после проверки рынка сахара, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«В отношении «Пятерочки» и «Магнита» возбуждено антимонопольное дело. В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обе компании «синхронно» не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.
Ранее поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.
Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины
|
|
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.
«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.
«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.
«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.
Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров объявил об освобождении здания администрации Мариуполя
Чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Остальные подразделения выдвинулись в параллельных направлениях и зачищают Мариуполь от «азовской нечисти», добавил глава Чечни.
«Ин ша Аллах, в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен», – заключил он.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России пообещали полностью восстановить Мариуполь
Российская сторона полностью восстановит украинский город Мариуполь после окончания спецоперации, заявил секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Россия будет все восстанавливать [в Мариуполе]. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», – сказал Турчак, передает ТАСС.
Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие в Мариуполе освободили здание администрации города и водрузили над ним флаг.
Ранее в Минобороны обвиняли украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
Расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны России.
«Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактического комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наемников», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
На опубликованных кадрах видно, что стрельба велась двумя типами ракет – баллистической и крылатой.
Как заявил начальник расчета самоходной пусковой установки Максим, здание было практически полностью разрушено баллистической ракетой. «Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион, и тренировочную базу. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено, противник был поражен», – отметил он.
При этом командир стартовой батареи Алексей уточнил, что комплексы могут использовать как крылатые, так и баллистические ракеты. «Задача стояла поразить объект баллистической ракетой. Данное изделие практически невозможно уничтожить, оно преодолевает противоракетную оборону противника, ему нет противодействия, так как скорость изделия на конечном этапе полета значительная, а современных средств, которые могут остановить данную ракету, еще нет», – добавил он.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52, а также интервью с военным летчиком о боевых вылетах в первые дни спецоперации.
Накануне ведомство опубликовало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония расширила санкции против России
|
|
Япония расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине и проводимой в настоящее время военной операции, сообщил МИД Японии.
В список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. В частности, речь идет о детях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (Елизавете и Николае) и его супруге Татьяне Навке. Также в список добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. В отношении них применяются ряд рестрикций, включая заморозку активов, передает ТАСС.
Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций с 49 до 130. В него попали судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы». В начале марта в него также были включены АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР и другие. Кроме того, власти Японии объявили о введении запрета на экспорт в Россию предметов роскоши.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к парламенту Японии призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией.
Напомним, 18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору в связи с откровенно недружественной позицией Японии и стремлении нанести ущерб России.
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. Премьер Японии Фумио Кисида назвал ответ России на санкции «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой», выразив уверенность, что власти Японии должны были проявлять аккуратность в действиях против России.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|