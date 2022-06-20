Министр культуры ответила оскорбившим Россию уехавшим звездам

Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил, заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью НТВ.

«Это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», – приводит «Комсомольская правда» комментарий Любимовой в интервью НТВ.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.