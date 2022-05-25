Матвиенко назвала «охотой на ведьм» требования принять меры против уехавших артистов

Предложения ввести законодательные ограничения или другие меры воздействия для российских артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине и уехавших из России, недопустимы, это похоже на «охоту на ведьм», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Надо, чтобы не было «охоты на ведьм», это самое плохое, если такое начнется», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко. Она добавила, что российское общество осудило поведение артистов, а это главное.

Сенатор Павел Тараканов на заседании Совфеда заявил, что после начала специальной военной операции многие известные в России артисты, блогеры и деятели культуры выступили против проведения операции, «заявили, что им стыдно, и уехали из страны». Он предложил проработать законодательный механизм запрета таким лицам участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой, а также занимать должности в любых учреждениях с муниципальным или государственным участием.

Ранее помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов заявил, что «изменниками и отщепенцами» российских деятелей культуры и бизнеса, которые в оскорбительных выражениях выступили против России после начала спецоперации на Украине.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию. По словам российского лидера, россияне способны отличить патриотов от предателей. В Кремле констатировали, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. В Госдуме, в свою очередь, предлагали игнорировать звезд шоу-бизнеса, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине, а вскоре начали возвращаться на Родину.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.

Многие артисты остались в России, публично выступили в поддержку действий российских властей и выступают перед получившими боевые ранения российскими военнослужащими. Так, участников СВО в госпитале навещали заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет», заслуженная артистка России Екатерина Гусева. А актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.

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