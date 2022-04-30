Как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес

Сразу два скандала, связанные со звездами шоу-бизнеса, произошли на этой неделе. Сергей Лазарев в Липецке отказался общаться с беженцами из Донбасса, а группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера «Za президента» на сцене. В связи с тем, что многие звезды после начала спецоперации покинули страну, уже высказываются идеи предоставлять сцену только патриотичным артистам. Перевернет ли это наш шоу-бизнес?

Певец Сергей Лазарев, который должен был в пятницу выступать в Липецке на патриотическом концерте «ZаРоссию», заменен на Николая Баскова. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, решение было принято организаторами после отказа артиста прояснить свое отношение к российской спецоперации на Украине. Кроме того, липецкие общественники предложили Лазареву приехать в центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами, однако певец отказался. Напомним, после начала военной операции Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой боевых действий. Позднее запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему. В то же время Басков активно поддерживает спецоперацию, за что попал под санкции украинских властей.



А в четверг рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске. Причиной стал висевший на заднике сцены баннер в поддержку президента. Его не сняли со сцены перед концертом.

Стоит напомнить, что после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу и там теперь помогают беженцам с Украины.

Но покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды. Среди них Алла Пугачева и Максим Галкин. После начала спецоперации они уехали из России и проживают теперь в средиземноморском поселке Кейсария в Израиле. Оттуда Галкин уже опубликовал пост с критикой российской операции на Украине. В тот же Израиль улетели автор-исполнитель и комедийный актер Семен Слепаков и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Основатель и бессменный руководитель «Аквариума» Борис Гребенщиков перебрался в Лондон, а рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) – в Стамбул. Еще один представитель хип-хоп-сцены Иван Дремин (Face) открыто заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя», – написал на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, в России эти звезды не очень-то нужны: «Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории». Он полагает, что таких знаменитостей, которые выступают сейчас с критикой спецоперации на Украине, нужно просто игнорировать: не ходить на их концерты, не звать на телепередачи.

Давать площадку для выступления необходимо артистам, которые поддерживают Донбасс, считает в свою очередь журналист ВГТРК Андрей Медведев: певице Юлии Чичериной (которая часто дает концерты в расположении бойцов ВС РФ и республик Донбасса), рок-музыканту Вадиму Степанцову или рэперу Роману Воронину (Рем Дигга). А приглашение на патриотические концерты таких артистов, как Сергей Лазарев, он считает вовсе необъяснимым: «Они что, помогают беженцам, отправляют гуманитарку, восемь лет поддерживали Донбасс?»

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предлагает тех представителей творческих профессий, отзывающихся негативно о президенте, России и ее гражданах, внести в реестр иноагентов и лишить возможности заниматься творческой деятельностью в России. Ее инициативу поддержала актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко. Она предложила запретить концерты музыкантам и шоуменам, которые открыто критикуют страну.



Как отъезд одних артистов за границу и возможный запрет на творческую деятельность для других изменит отечественный шоу-бизнес?



Мы ждем перемен

«Сложившаяся ситуация кардинально изменит медиаландшафт, – уверен руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробков-Землянский. – С одной стороны, с рынка ушли часть западных изданий и артистов, имеющих украинские паспорта или оппозиционные взгляды. С другой – это открывает возможности массе талантливых актеров, телеведущих, музыкантов, которые раньше не имели никаких шансов пробиться в федеральный эфир и на крупнейшие фестивали».

Однако один из тех, кто как раз имеет шанс занять место выбывших, – лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов не считает, что нынешняя ситуация вызовет передел рынка. «Я вообще не вижу перспектив для изменений в российском шоу-бизнесе в связи со спецоперацией, – сказал Степанцов газете ВЗГЛЯД. – Все это медийное поле слишком устоявшееся, чтобы подвергнуться переделу. Когда операция закончится, а тем более если это будут впечатляющие для России результаты, то все вернется на круги своя. Те, кто был «против», вернутся на насиженные места и снова будут собирать центральные площадки в городах».

Степанцов посетовал, что в России сейчас никак не поддерживают людей, которые выступают в защиту «государства, страны и флага».

«Передел в шоу-бизнесе может замаячить на горизонте, если только Россию загонят в угол или начнется что-то сравнимое со сталинской политикой в области культуры.

Но и то, и другое – очень маловероятно. Да и в каком направлении будет проходить перекройка медийного поля, тоже трудно сказать», – говорит музыкант.

С ним отчасти согласен один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. «Перекроит или нет российский шоу-бизнес нынешняя спецоперация на Украине, зависит от того, как отреагирует общество на тех или иных артистов, высказывающих свою позицию «за» или «против». Основная часть российского общества поддерживает спецоперацию, и я слышал, что высказываются инициативы по отмене концертов тех, кто не согласен со спецоперацией, по составлению каких-то списков. Я не считаю, что это нужно делать. Зритель должен сам выразить отношение к артистам покупкой билетов или игнорированием», – пояснил он. Отметим, что недавно собеседник выступил в госпитале для солдат и офицеров, раненных во время спецоперации

Музыкант считает, что, скорее всего, российский зритель будет отделять творчество звезд от их политической позиции, и отношение исполнителей или актеров к спецоперации не станет определяющим фактором для аудитории. «В любом случае выражение общественного отношения к этим деятелям должно быть естественным процессом, и ни в коем случае не искусственно управляемым», – подчеркнул Самойлов.

Отличное от них мнение высказал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его оценке, передел уже идет и связан он совсем не с политическими событиями. По словам продюсера, благодаря появлению стриминговых платформ и возможности быстрой раскрутки через YouTube и другие видеохостинги молодые артисты составляют серьезную конкуренцию мировым знаменитостям.

Но главная проблема сейчас, по его словам, заключается в том, что российский музыкальный бизнес отрезают от доступа к инструментам продвижения на мировом рынке. «Был YouTube, который давал возможность приносить деньги от просмотров клипа, была возможность заниматься продвижением продукта, была возможность раскручивать его. Дай Бог, чтобы отечественный аналог – RuTube – сегодня совершил тот рывок на мировой рынок, который сделали другие музыкальные платформы», – отметил Пригожин.

По его мнению, у России было мало собственных инструментов для раскрутки и популяризации музыкантов. «Такие платформы, как «СберЗвук», «Яндекс.Музыка», ВК, совершили невероятный рывок. Но если бы у них был еще год или два, и мы бы по-другому развивались», – заметил Пригожин.

А сейчас, полагает он, музыканты теряют возможность для развития своей карьеры за пределами России. И здесь на помощь артистам должно прийти государство, говорит Пригожин: «Мы в любом случае должны формировать образ России в мире, а культура и спорт – это две составляющие, которые позволяют формировать этот образ».