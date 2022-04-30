Как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес

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30 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Латвию тревожит отказ от российского газа

Латвия сама закрутила вентиль поставок российского газа capacity.conexus.lv
В последние недели власти Латвии сделали немало заявлений о намерении полностью отказаться от российских энергоресурсов. Но на практике все оказалось куда сложнее. Во-первых, пришлось признать, что иных источников газоснабжения у страны нет. А во-вторых, новых проблем странам Прибалтики подкинула соседняя Польша – тем, что отказалась платить за российский газ в рублях. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Террористы Зеленского взрывают мосты в нашем тылу

Владимир Рогов
Владимир Рогов, член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
Железнодорожный мост под Мелитополем был взорван накануне возобновления подвоза продуктов питания и топлива из Крыма по железной дороге – чтобы снизить цены и облегчить аграриям проведение посевной. Но власти Украины делают всё, чтобы не допустить улучшения жизни простых людей. Подробности...
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Где все эти хваленые маркетологи?

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мы говорим сейчас не о региональных и не городских брендах, которые надо формировать и продвигать. А о супербрендах, которые так или иначе возникнут на месте выбывших по политическим причинам. Кому эта задача по плечу? Подробности...
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Зеленский мечтает о Бали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вопреки американскому давлению, Индонезия приняла решение пригласить на саммит G20 Владимира Путина. Однако Вашингтон требует, чтобы российское присутствие было разбавлено украинским – для того, чтобы превратить очередное американское поражение в победу. Подробности...
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Херсон не вернется в состав Украины

Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

Раздел Украины между Россией и Польшей

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес

    После начала спецоперации Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин уехали из России
    		   30 апреля 2022, 09:23
    Фото: @maxgalkinru
    Текст: Татьяна Косолапова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Сразу два скандала, связанные со звездами шоу-бизнеса, произошли на этой неделе. Сергей Лазарев в Липецке отказался общаться с беженцами из Донбасса, а группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера «Za президента» на сцене. В связи с тем, что многие звезды после начала спецоперации покинули страну, уже высказываются идеи предоставлять сцену только патриотичным артистам. Перевернет ли это наш шоу-бизнес?

    Певец Сергей Лазарев, который должен был в пятницу выступать в Липецке на патриотическом концерте «ZаРоссию», заменен на Николая Баскова. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, решение было принято организаторами после отказа артиста прояснить свое отношение к российской спецоперации на Украине. Кроме того, липецкие общественники предложили Лазареву приехать в центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами, однако певец отказался. Напомним, после начала военной операции Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой боевых действий. Позднее запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему. В то же время Басков активно поддерживает спецоперацию, за что попал под санкции украинских властей.

    А в четверг рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске. Причиной стал висевший на заднике сцены баннер в поддержку президента. Его не сняли со сцены перед концертом.

    Стоит напомнить, что после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу и там теперь помогают беженцам с Украины.

    Но покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды. Среди них Алла Пугачева и Максим Галкин. После начала спецоперации они уехали из России и проживают теперь в средиземноморском поселке Кейсария в Израиле. Оттуда Галкин уже опубликовал пост с критикой российской операции на Украине. В тот же Израиль улетели автор-исполнитель и комедийный актер Семен Слепаков и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Основатель и бессменный руководитель «Аквариума» Борис Гребенщиков перебрался в Лондон, а рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) – в Стамбул. Еще один представитель хип-хоп-сцены Иван Дремин (Face) открыто заявил, что не намерен возвращаться в Россию. 

    «С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя», – написал на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, в России эти звезды не очень-то нужны: «Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории». Он полагает, что таких знаменитостей, которые выступают сейчас с критикой спецоперации на Украине, нужно просто игнорировать: не ходить на их концерты, не звать на телепередачи.

    Давать площадку для выступления необходимо артистам, которые поддерживают Донбасс, считает в свою очередь журналист ВГТРК Андрей Медведев: певице Юлии Чичериной (которая часто дает концерты в расположении бойцов ВС РФ и республик Донбасса), рок-музыканту Вадиму Степанцову или рэперу Роману Воронину (Рем Дигга). А приглашение на патриотические концерты таких артистов, как Сергей Лазарев, он считает вовсе необъяснимым: «Они что, помогают беженцам, отправляют гуманитарку, восемь лет поддерживали Донбасс?»

    Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предлагает тех представителей творческих профессий, отзывающихся негативно о президенте, России и ее гражданах, внести в реестр иноагентов и лишить возможности заниматься творческой деятельностью в России. Ее инициативу поддержала актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко. Она предложила запретить концерты музыкантам и шоуменам, которые открыто критикуют страну.

    Как отъезд одних артистов за границу и возможный запрет на творческую деятельность для других изменит отечественный шоу-бизнес?

    Мы ждем перемен

    «Сложившаяся ситуация кардинально изменит медиаландшафт, – уверен руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антон Коробков-Землянский. – С одной стороны, с рынка ушли часть западных изданий и артистов, имеющих украинские паспорта или оппозиционные взгляды. С другой – это открывает возможности массе талантливых актеров, телеведущих, музыкантов, которые раньше не имели никаких шансов пробиться в федеральный эфир и на крупнейшие фестивали».

    Однако один из тех, кто как раз имеет шанс занять место выбывших, – лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов не считает, что нынешняя ситуация вызовет передел рынка. «Я вообще не вижу перспектив для изменений в российском шоу-бизнесе в связи со спецоперацией, – сказал Степанцов газете ВЗГЛЯД. – Все это медийное поле слишком устоявшееся, чтобы подвергнуться переделу. Когда операция закончится, а тем более если это будут впечатляющие для России результаты, то все вернется на круги своя. Те, кто был «против», вернутся на насиженные места и снова будут собирать центральные площадки в городах».

    Степанцов посетовал, что в России сейчас никак не поддерживают людей, которые выступают в защиту «государства, страны и флага».

    «Передел в шоу-бизнесе может замаячить на горизонте, если только Россию загонят в угол или начнется что-то сравнимое со сталинской политикой в области культуры.

    Но и то, и другое – очень маловероятно. Да и в каком направлении будет проходить перекройка медийного поля, тоже трудно сказать», – говорит музыкант.

    С ним отчасти согласен один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. «Перекроит или нет российский шоу-бизнес нынешняя спецоперация на Украине, зависит от того, как отреагирует общество на тех или иных артистов, высказывающих свою позицию «за» или «против». Основная часть российского общества поддерживает спецоперацию, и я слышал, что высказываются инициативы по отмене концертов тех, кто не согласен со спецоперацией, по составлению каких-то списков. Я не считаю, что это нужно делать. Зритель должен сам выразить отношение к артистам покупкой билетов или игнорированием», – пояснил он. Отметим, что недавно собеседник выступил в госпитале для солдат и офицеров, раненных во время спецоперации

    Музыкант считает, что, скорее всего, российский зритель будет отделять творчество звезд от их политической позиции, и отношение исполнителей или актеров к спецоперации не станет определяющим фактором для аудитории. «В любом случае выражение общественного отношения к этим деятелям должно быть естественным процессом, и ни в коем случае не искусственно управляемым», – подчеркнул Самойлов.

    Отличное от них мнение высказал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его оценке, передел уже идет и связан он совсем не с политическими событиями. По словам продюсера, благодаря появлению стриминговых платформ и возможности быстрой раскрутки через YouTube и другие видеохостинги молодые артисты составляют серьезную конкуренцию мировым знаменитостям.

    Но главная проблема сейчас, по его словам, заключается в том, что российский музыкальный бизнес отрезают от доступа к инструментам продвижения на мировом рынке. «Был YouTube, который давал возможность приносить деньги от просмотров клипа, была возможность заниматься продвижением продукта, была возможность раскручивать его. Дай Бог, чтобы отечественный аналог – RuTube – сегодня совершил тот рывок на мировой рынок, который сделали другие музыкальные платформы», – отметил Пригожин.

    По его мнению, у России было мало собственных инструментов для раскрутки и популяризации музыкантов. «Такие платформы, как «СберЗвук», «Яндекс.Музыка», ВК, совершили невероятный рывок. Но если бы у них был еще год или два, и мы бы по-другому развивались», – заметил Пригожин.

    А сейчас, полагает он, музыканты теряют возможность для развития своей карьеры за пределами России. И здесь на помощь артистам должно прийти государство, говорит Пригожин: «Мы в любом случае должны формировать образ России в мире, а культура и спорт – это две составляющие, которые позволяют формировать этот образ».


     
     
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