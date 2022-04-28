Басков заменит Лазарева на концерте «Zа Россию» в Липецке

Российский певец Сергей Лазарев не будет выступать на концерте «ZаРоссию» в Липецке 29 апреля после критики со стороны общественности и отказа артиста прояснить свое отношение к событиям на Украине. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, вместо него перед липчанами выступит певец Николай Басков.

Липецкие общественники предложили певцу Сергею Лазареву во время посещения Липецка приехать в центр временного размещения беженцев из Донбасса и пообщаться с журналистами. Однако Лазарев отказался, после чего было принято решение об отмене его выступления на патриотическом концерте «ZаРоссию». Его заменит певец Николай Басков, активно поддержавший действия России на Украине и оказавшийся среди российских артистов, попавших под санкции со стороны украинских властей.

Напомним, после начала военной спецоперации России, Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий, позднее запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.

Когда появились афиши, на которых анонсировалось выступление артиста в Липецке в качестве хедлайнера концерта «ZаРоссию» вместе с певицей Жасмин, патриотическая общественность, выступила резко против.

«Власти Липецкой области вместе с певцом ртом Лазаревым решили даже не плюнуть, а смачно харкнуть в лицо русскому солдату <…> И не забудьте позвать еще Максима Галкина», - возмутился по этому поводу журналист ВГТР Андрей Медведев.

Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока. Мероприятие охватывает более 30 городов.