Галкина раскритиковали в Сети за слишком поздний призыв «остановить войну»

Юморист Максим Галкин опубликовал пост с призывом остановить «войну» в связи с ситуацией на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет.

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!» – написал Галкин в Instagram.

«Где ж вы были 8 лет назад-то», – спросили в комментариях.

«Семь лет идет война на Украине, почему ее продолжали и педалировали? Нет войне!» – продолжили другие.

«А почему украинцы молчали, когда 8 лет бомбили Донбасс? Когда издевались над людьми. Посмотрите, в Донецке какие погосты!» – задались вопросом подписчики юмориста.

«Максим, Вы меня разочаровали... спецоперация по принуждению к миру и война, на мой взгляд дилетанта, это разные вещи. Вам не жалко миллионы людей Донбасса и Луганской республики?» – спросили комментаторы.

«Почему за Донбасс не заступались, там нет у вас родственников?» – поинтересовались пользователи соцсети.

Между тем певец Валерий Меладзе опубликовал обращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. «Люди должны уметь договариваться (…) люди не должны погибать, это нужно прекратить», – сказал он в видео, опубликованном в Instagram. А телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.