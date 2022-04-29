Захарова осудила травлю группы «Би-2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала перестать травить рок-группу «Би-2» после того, как музыканты отказались выступать в Омске на сцене, где висел баннер в поддержку президента.

«Вся эта история вокруг Би2 – казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что сразу же «в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». По словам дипломата, «травить начали все всех».

Она процитировала недавние слова президента Владимира Путина об этом явлении: «Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имён исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были. Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры».

Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?» – задалась вопросом Захарова.

«Понимаю и тех, кто близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство. Сама такая. Так как же быть? Как выжить с «обостренным чувством справедливости» и неприятием «культуры отмены»? Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга», – заключила дипломат.

Напомним, российская рок-группа «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.

Первый замминистра спорта Иван Колесник заявил горожанам, что ведомство не является организатором концерта.

«Я просто не мог смотреть, как людей томят. Придумывают формулировку в выгодном для себя свете, чтобы его отменить. Поэтому я решил к вам выйти. Хочу сказать, что причиной послужило следующее: многие знают, что на «Красной звезде» размещен большой баннер, на котором нанесён флаг нашего государства и надпись «Zа президента!». Группу «Би-2» не устроил этот баннер, на его фоне выступать они отказались, завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью. Ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, но организаторы отказались идти навстречу. В итоге нам пришлось самостоятельно снимать эту черную ткань с баннера, после чего артисты выступать перед омичами отказались», – пояснил он.