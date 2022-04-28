Журналист призвал не путать популярость звезд шоу-бизнеса с патриотизмом

«Вы вообще видели, кого зовут на эти концерты? Какое отношение эти люди имеют к патриотическому движению?» – сказал газете ВЗГЛЯД журналист ВГТРК Андрей Медведев, комментируя решение об отмене выступления певца Сергея Лазарева на концерте «ZaРоссию» в Липецке после критики артиста со стороны патриотической общественности.

«Они что, помогают беженцам, отправляют гуманитарку, восемь лет поддерживали Донбасс? Позиция чиновников – пригласить кого-нибудь, лишь бы этот человек был более-менее популярен, чье имя на слуху», – считает Медведев, который выступал резко против участия Лазарева в патриоическом марафоне. При этом журналист выразил удивление, почему на такие концерты не приглашают певицу Юлию Чичерину, которая постоянно ездит на Донбасс, Вадима Степанцова, или Романа Воронина, известного как рэпер Рем Дигга.

«Чиновники даже не знают, кто это такие. Но дело здесь не в артистах, а в качестве чиновников, их менталитете. А менталитет чиновников заключается в том, что им кажется – такой «Голубой огонек» во всех смыслах каким-то образом связан с патриотизмом», – расуждает журналист. При этом он напоминает, что у нас есть чиновники, которые ездят на Донбасс, собирают гуманитарку. «Ну а есть люди, которые приглашают Лазарева выступать. Просто это такие разные люди», – говорит журналист.

Напомним, певец Сергей Лазарев должен был выступать в Липецке 29 апреля на патриотическом концерте «ZаРоссию». Однако после того, как патриотическая общественность выступила резкро против его участия в марафоне «ZaРоссию», а сам певец отказался прояснить свое отношение к событиям на Украине, было принято решение об отмене его выступления. Вместо Лазарева перед липчанами выступит певец Николай Басков.

Напомним, после начала военной спецоперации России на Украине, Лазарев выступил в соцсетях с резкой критикой военных действий. Позже запись исчезла, но артист предпочитал публично не выказываться на эту тему.

Музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию» в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, проходит по всей стране с участием звезд популярной музыки и российского рока.