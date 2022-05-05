В Совбезе назвали изменниками отрекшихся от России бизнесменов и шоуменов

Помощник секретаря Совбеза Наиль Мухитов считает «изменниками и отщепенцами» российских деятелей культуры и бизнеса, которые в оскорбительных выражениях выступили против России после начала спецоперации на Украине.

«Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что «русская нация не та, чтобы ее жалеть», это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны», – сказал Мухитов в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«Отказавшиеся от Родины «бизнесмены и шоумены» в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага. Причем они не понимают, что не стоят даже волоска ребят, погибших, защищая национальные интересы России», – подчеркнул Мухитов.

По его словам, «высмеивая звание народного артиста России, глумясь над значимостью всенародного признания, открыто унижают народ России».

«Либералы оказались приспособленцами, паразитировавшими много лет на россиянах. Зарабатывали на нас миллионы, скупая недвижимость и открывая счета за рубежом», – сказал Мухитов. «Не желаю называть их имена, чтобы общество поскорее их забыло. Не стоит игнорировать урок истории двухтысячелетней давности, когда имя Герострата, поджигателя храма Артемиды, осталось в памяти потомков в отличие от имен строителей», – добавил он.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию. По словам российского лидера, россияне способны отличить патриотов от предателей. В Кремле констатировали, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. В Госдуме, в свою очередь, предлагали игнорировать звезд шоу-бизнеса, которые уехали за границу после начала спецоперации на Украине, а вскоре начали возвращаться на Родину.

Мухитов также заявил, что попытка Запада посеять в России смуту провалилась. «Годы испытаний всегда сплачивали народ нашей страны. И во время Великой Отечественной войны, и в годы послевоенного возрождения, в ходе строительства крупных заводов, ГЭС и освоения целинных земель. Напомню, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе все общество объединилось вокруг президента и армии», – сказал помощник секретаря Совбеза России.

«Запад ввиду своего искривленного взгляда на ценности, духовность и мораль, с его пропагандой однополых браков, неуважением к государству и обществу, к памяти старших поколений, помешательством на деньгах не может понять глубокую суть русской души и преимущество наших принципов и взглядов», – пояснил Мухитов.

«Подавляющее большинство граждан нашей страны определилось с тем, какие именно ценности нам чужды, а какие надо защищать и культивировать. Причем с началом специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины количество сторонников традиционных российских духовно-нравственных ценностей увеличилось в разы», – отметил помощник секретаря Совбеза.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.