Русский человек вне Родины перестаёт быть талантливым

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Нулевая инфляция – малознакомое явление для россиян Антон Новодережкин/ТАСС
России удалось взять инфляцию под контроль в то время, как США и ЕС хватаются за любую возможность остановить рост цен. В России со второй половины мая инфляция нулевая, констатировал президент Владимир Путин. Другой дело, что она несет не только плюсы, но и, как ни странно, минусы. Чем отсутствие роста цен может быть опасно для России? И что будет дальше с ценами этим летом и осенью?  Подробности...
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Венгры поставили Зеленскому диагноз

Ласло Кёвер и Виктор Орбан. Ближайшие соратники с 1988 года Chris Kleponis, Matti Matikainen/
Global Look Press
Конфликт между властями Венгрии и Украины дошел до того, что спикер венгерского парламента усомнился в психическом здоровье Зеленского. Ранее Будапешт добился того, что из санкционного списка ЕС вычеркнули патриарха Кирилла. Почему венгры решили защитить русское православие и за что возненавидели Украину? Подробности...
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Как Петр Великий победил европейское презрение к «русским варварам»

Петр был великим и на полях сражений Владимир Вдовин/РИА Новости
9 июня исполняется 350 лет со дня рождения одного из самых выдающихся правителей России – императора Петра I. По справедливости он вошел в историю под почетным именем «Великий». Главные достижения Петра общеизвестны, но одно из них, не столь часто упоминаемое, в текущей международной обстановке особенно актуально.  Подробности...
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«Зеленая повестка» лишает США электричества

США сделали ставку на «зеленую» энергетику – и, похоже, просчитались REUTERS/Brian Snyder
США оказались перед угрозой дефицита главного достижения современной цивилизации – электричества. Байден был вынужден объявить чрезвычайное положение и вводить срочные меры, облегчающие ввоз генерирующего оборудования. Как эта страна оказалась в таком положении и причем здесь «зеленая повестка», продвигаемая ее руководством?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Русский человек вне Родины перестаёт быть талантливым

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В марте из России уехала супер-звезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса, да стендапы в клубах попроще. Подробности...

Как защитить русских во всем мире

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия. Подробности...
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Африканцы ведут Европу к самоубийству

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов. Подробности...
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Новая база Китая и риски для России

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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Русский человек вне Родины перестаёт быть талантливым

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		9 июня 2022, 09:00

    Посмотрев широко разошедшийся ролик с выступлением Максима Галкина в Израиле, я задумалась над вопросом: почему покидающие Россию звезды столь стремительно скатываются в профессиональную убогость?

    Я даже не про суть сказанного Галкиным, а про форму, общий антураж и качество исполнения. Кто ему ставил представление, и были ли там вообще сценарист и режиссер-постановщик? Кто ему писал? Кто его одевал, в конце концов?

    В марте из России уехала супер-звезда с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса, да стендапы в клубах попроще.

    И это ведь не исключение из правил, а обычное дело. В последние два десятилетия мы пачками такие истории наблюдаем. Помню, какой шок и трепет (перешедшие в громкий хохот) я испытала, впервые увидев Евгения Киселева и Савика Шустера в качестве ведущих украинского ТВ. А куда подевался остроумный и увлекательный беллетрист Борис Акунин? Вместо него теперь невероятно унылый лондонец Григорий Чхартишвили. Тут злые языки, конечно, могут охаять покинувших родные осины знаменитостей за их тотальную бездарность, а также делание карьеры по блату, через постель и прочие сомнительные методы.

    Однако я вовсе не считаю упомянутых и многих других уехавших граждан сплошняком бесталантными. К тому же во все времена для успеха в творческой и околотворческой среде одного дарования было недостаточно. Не меньшую роль играли и играют работоспособность, целеустремленность, банальная удача и множество иных факторов, включая полезные связи.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Проблема мне видится в ином: в том, что уровень одаренности отъехавших категорически недостаточен для самостоятельного раскрытия и функционирования в отрыве от того, что называется великой русской культурой.

    Никакой иронии и преувеличения тут нет. Величие русской культуры не только в наивысших ее образцах и многочисленных шедеврах, а в очень высоком среднем уровне. Причем общественное культурное пространство и этот самый средний уровень культивируется многие поколения – в первую очередь благодаря государственному финансированию. В результате даже в самом отдаленном поселке у нас можно обнаружить муниципальный клуб с детскими студиями и любительским театром. А крупные города просто нашпигованы творческими сообществами пишущих, играющих, танцующих, сочиняющих – и так далее – людей от детсадовского до пенсионного возраста. Ну, а Москва, как и Петербург, являются, бесспорно, одними из главных мировых культурных столиц.

    Это, разумеется, находит свое отражение не только в высоком искусстве, но и в массовой культуре, в шоу-бизнесе. Именно поэтому на привычных к размаху российского ТВ зрителей производит угнетающее впечатление своей скудностью, скучностью и бедностью телевидение большинства европейских и не только стран. И ничего удивительного в этом нет: за успехом, деньгами и славой в Москву едут самые-самые, в результате чего именно тут концентрируется мощнейший пул профессионалов самых разных творческих и околотворческих профессий – от визажистов до бэк-вокалистов, от редакторов до продюсеров, от артистов кордебалета до звукорежиссеров. Именно эти люди совместной работой создают продукты, в которых сияют наши звезды. Ну, а с деньгами на эти цели в Москве никогда проблем не было.

    Возможно, в Лос-Анджелесе, Лондоне и Шанхае подобные пулы профессионалов творческих специальностей местами будут покруче, чем в Москве. Вот только их специалисты – не для российских звезд, которые для тамошней публики – пустое место. Так что наши, покидая родину, оказываются в профессиональной среде Киева, Праги и Тель-Авива. Люди там, может быть, и хорошие, вот только в итоге имеем то, что имеем – и вместо рафинированного первоклассного шоу по российским меркам получается какой-то провинциальный любительский капустник.

    Тем более что по уровню таланта наши отчалившие звезды все-таки действительно не Рахманиновы, не Шаляпины и не Анны Павловы, чей гений сиял в любом антураже, в том числе в эмиграции.

    Впрочем, остается вопрос. Ну, ладно певцы, актеры, шоумены и прочие творческие специальности, требующие содействия и «обслуживания» многих других людей. Но есть же, например, писатели, журналисты, которым для работы не нужен никто другой. Сиди и пиши – жги сердца людей глаголом. Тургенев и Герцен, например, прекрасно и очень успешно работали, живя за границей, оставаясь кумирами для российской аудитории. Что же мешает нынешним творцам?

    Безусловно, играет свою роль политический фактор. В отличие от XIX века, когда для российской публики Европа была светочем прогресса и землей обетованной, а эмиграция (особенно политическая) была окутана романтическим флером, современное российское общество смотрит на эту тему куда более трезво, если не сказать цинично. К тому же от репутации Запада, как пространства свободы, демократии и всеобщего благополучия остались ошметки. Так что отъезд из страны по политическим мотивам теперь зачастую действительно воспринимается как предательство, а человек популярный теряет львиную доли общественной симпатии. Для представителей творческих профессий подобное, разумеется, означает карьерный крах.

    Ну и пресловутая ностальгия, тоска по родине, на самом деле частенько встречается у русских эмигрантов – что у представителей творческих специальностей может принимать своеобразные формы, в том числе профессионального упадка. Видимо, русский человек вне Родины перестаёт быть талантливым.

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