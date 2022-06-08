Леонид Агутин опроверг данные об отъезде из России

Певец и музыкант Леонид Агутин опроверг информацию о том, что он и его супруга Анжелика Варум покинули Россию из-за специальной военной операции на Украине.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», – сказал Агутин ТАСС, призвав поклонников доверять информации на его официальных страницах в социальных сетях.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что звездная чета якобы приняла участие в концерте в поддержку Украины. После этого стали распространяться слухи об отъезде артистов. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал исключить артистов из числа участников музыкального фестиваля «Стереолето» в Санкт-Петербурге.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции.

После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.

Многие артисты остались в России, публично выступили в поддержку действий российских властей и выступают перед получившими боевые ранения российскими военнослужащими. Так, участников СВО в госпитале навещали заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет», заслуженная артистка России Екатерина Гусева. А актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.