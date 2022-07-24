Израиль пригрозил России последствиями из-за закрытия офисов «Сохнут»

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24 июля, воскресенье | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: NYT: Эрдоган «сводит с ума» Байдена из-за России
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Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас.
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Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат.
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Израиль пригрозил России последствиями из-за закрытия офисов «Сохнут»
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Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
Канцелярия главы правительства сообщила, что Лапид обсудил с министрами деятельность еврейского агентства «Сохнут» в России, передает РИА «Новости».
«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», – приводит канцелярия слова Лапида.
Премьер поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву.
В четверг сообщалось, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
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Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел оперативное совещание в связи с ситуацией вокруг возможной ликвидации в России представительства еврейского агентства «Сохнут», сообщили в канцелярии премьера.
«Было решено отправить совместную делегацию от канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства репатриации и интеграции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что Израиль будет дипломатическим путем добиваться продолжения деятельности агентства в России. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность еврейского агентства не прекратилась», – заявил Лапид, слова которого приводит премьерская канцелярия.
В четверг Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Беседа по этому иску назначена на 28 июля.
Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
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Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает газета Bild.
«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», – добавила Бербок, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
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Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России
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«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. В четверг стало известно об иске Минюста РФ о закрытии представительства «Еврейского агентства» в России.
«Ликвидация российского представительства «Еврейского агентства» (также известного под ивритским наименованием «Сохнут») происходит в условиях неустойчивой ситуации в российско-израильских отношениях», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По словам эксперта, Яир Лапид, занявший в начале июля пост и.о. премьера Израиля, продолжает жестко прозападный курс своего предшественника Нафтали Беннета, в кабинете которого Лапид был главой МИД Израиля.
«Российско-израильские отношения в последнее время охладились из ситуации на Украине и в Сирии. Но тенденция наметилась давно», – отметил Кортунов. По мнению собеседника, действия российского Минюста в отношении «Сохнута» и ответ на эти действия со стороны правительства Лапида показывают степень охлаждения отношений России и Израиля. Впрочем: эксперт не ожидает, что сам по себе запрет работы «Еврейского агентства» в России приведет к катастрофическому ухудшению этих отношений.
Как дальше будет развиваться ситуация, покажут итоги выборов в Кнессет в ноябре этого года, говорит Кортунов. По итогам выборов будет сформирован очередной кабинет министров.
«Если премьером Израиля останется Яир Лапид, то российско-израильские отношения точно не потеплеют. Если в кресло премьера вернется Биньямин Нетаньяху, то ситуация может быть иной. У Нетаньяху с Владимиром Путиным давно сложились доверительные отношения, можно рассчитывать на какие-то подвижки», – подчеркнул эксперт.
В четверг стало известно, что в Басманный суд Москвы поступил иск столичного главка Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску должна состояться ровно через неделю. Вечером в четверг премьер-министр Лапид провел оперативное совещание, по итогам которого решено отправить правительственную делегацию в Москву, «чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России».
«Сохнут» – крупнейшая в мире еврейская неправительственная организация со штаб-квартирой в Иерусалиме. Основная задача – обеспечение алии (репатриации евреев в Израиль) и помощь новым иммигрантам. «Сохнут» финансируется Еврейскими федерациями Северной Америки, другими НПО и частными лицами, а также «Керен ха-Йесод» – израильской госструктурой по сбору пожертвований для еврейского государства. С июля «Сохнут» возглавляет отставной генерал-майор израильской армии Дорон Альмог.
«Сохнут» давно работает криво и косо, вследствие этого должен передать свои функции официальным израильским организациям», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Он полагает, что у российского минюста могут быть претензии к юридическому оформлению организации и работы российского представительства «Сохнута». Эксперт напомнил: АНО «Сохнут» зарегистрировалась в России в начале 1990-х годов, в те годы иностранные организации часто регистрировались и работали в России с нарушениями российского законодательства.
«Российская организация «Сохнут» представляет центральное «Еврейское агентство для Израиля». Весь совет директоров «Еврейского агентства» – креатуры США, – подчеркнул Сатановский. – Вопрос о закрытии в России «Сохнут» обсуждается уже давно, и в самом «Сохнуте» это осознавали. Им надо было понимать, что надо что-то делать в связи с этим, а не ждать, что все само собой решится. Например, АНО «Сохнут» должна была урегулировать вопрос с репатриацией россиян в Израиль с властями Израиля. У России с Израилем - прямые дипломатические отношения, следовательно, вопрос репатриации должен решаться дипломатическим путем, а не через «Сохнут».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сообщения о намерении Москвы закрыть работу «Сохнута» в России появились в израильской прессе в начале июля. «Русские говорят о том, что Еврейское агентство незаконно собирает данные о гражданах РФ. Мы поднимем вопрос о судьбе агентства в ходе бесед с представителями России на уровне посольства», – сообщил изданию Jerusalem Post источник в МИД Израиля.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что сообщения о возможном закрытии «Сохнута» свидетельствуют о трещине в российско-израильских отношениях, в которых до этого момента удавалось сохранить баланс.
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Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
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Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Сотрудники агентства «Сохнут» в России начали «собирать вещи»
Еврейское агентство «Сохнут» тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль, сообщают источники.
Jerusalem Post пишет, что управлять процессом репатриации планируется «дистанционно». По словам источника, близкого к агентству, после того, как российские власти задумались о прекращении деятельности «Сохнут» в России, его работники, «образно говоря, собирают вещи и оценивают свои задачи и деятельность», передает РИА «Новости».
Как сообщает Jerusalem Post, в агентстве сложилось понимание, что решения сложной правовой ситуации вокруг него в России пока нет. В связи с этим в агентстве хотят создать систему, которая даст возможность подавать заявки на репатриацию дистанционно.
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
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Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
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Минобороны показало кадры работы спецназа во время спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе проведения спецоперации на Украине.
По информации ведомства, российские военные продолжают наносить удары по военным объектам украинских войск с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения, передает РИА «Новости».
«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения Западного военного округа провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», – сообщили в Минобороны.
Так, при выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.
По информации Минобороны, используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен.
«Производили развед-поисковые действия и наткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», – рассказал командир группы специального назначения Андрей.
На видео отмечается, что группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений украинских войск.
«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение, скажет так, сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», – рассказал военнослужащий группы спецназа.
Ранее министерство обороны опубликовало видео боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции на Украине.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Белоруссии поисковики обнаружили новые захоронения времен Великой Отечественной
Благодаря проекту «Без срока давности» в Белоруссии удалось найти новые массовые захоронения жертв геноцида, который совершали гитлеровские оккупанты и их пособники в годы ВОВ, заявил директор фонда «Историческая память», член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.
В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла презентация историко-документального проекта «Без срока давности». Российские и белорусские исследователи выпустили документальное издание о геноциде мирного населения на территории Белоруссии во время Великой Отечественной войны, сообщил «Федерал Пресс».
Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом «Историческая память» при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и «Поискового движения России», передает РИА «Новости».
В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, отметил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что «позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей», отметил он.
По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей. «Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения», – уточнил он.
«Это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект «Без срока давности», об этом месте стало известно», – сказал историк.
Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.
«Изначально была заложена концепция максимально показать преступления через призму сторон воюющих. То есть это не только советские документы, это документы немецкие. Мы хотели показать преступления через документы преступников, чтобы у тех, кто, может быть, еще сомневается, <...> пожалуйста, вот документы противника, они говорят то же самое», – сообщил заведующий отделом публикаций Национального архива Республики Беларусь Святослав Кулинок.
По его словам, к работе «активно привлекались немецкие документы, которые хранятся и в американских архивах, в бундесархиве, те документы коллаборационных структур и воинских формирований, которые есть в белорусских и российских архивах».
Кроме того, отметил историк, в процессе исследования удалось выйти на новые для российской и белорусской историографии данные.
«Что касается новых данных, на которые мы вышли в процессе работы над сборником. Было установлено, что на территории оккупированной Белоруссии было создано не менее 493 мест принудительного содержания, не менее... Это цифра, которая раньше в нашей историографии не звучала», – сказал он.
Кулинок также предоставил новые данные по числу сожженных сельских населенных пунктов, по количеству карательных операций и массовых экзекуций гражданского населения.
«Есть не только опубликованные версии документов, но и широкая база архивных свидетельств. Проект будет развиваться и дальше», – отметила депутат Государственной думы России, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
Представленные в рамках проекта архивные документы уже активно используются в образовании, добавила депутат.
«Мы проводим выставки, конкурсы, образовательные модули. Это наш вклад в сохранение памяти о трагедии мирных жителей», – подчеркнула Цунаева.
Парламентарий заметила, что особое значение эта тема принимает в контексте специальной операции на Украине.
«Забвение того, к чему приводит нацизм, недопустимо. А нацизм, в какие бы формы он не облекался, в итоге всегда приводит к геноциду мирного населения. Несмотря на то, что мы говорим о трагедии 80-летней давности, тема звучит очень актуально», – резюмировала депутат.
В июле Верховный суд Крыма огласил постановление по гражданскому иску, признав геноцидом действия нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило и передало в государственный архив самый информативный комплекс копий архивных материалов, где содержатся факты репрессий нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Минобороны: Украинские боевики могут взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР
Националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке Донецкой народной республики и планируют взорвать их при отступлении из города, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
По его словам, в Константиновке в ДНР украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города.
Накануне Мизинцев заявил, что ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции в жилых домах Краматорска в ДНР, а во дворах разместили реактивные системы залпового огня.
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В Челябинске анонсировали производство самокатов и велосипедов
В Челябинске индустриальный парк «Малая Сосновка» разместит на своих площадях пять новых производств, в числе которых изготовление велосипедов и самокатов, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
«Государственный индустриальный парк «Малая Сосновка» получил заявки еще от пяти предприятий области на реализацию инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит 3 млрд 892 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Так, компания «Галенон-трейд» планирует выпускать на базе «Малой Сосновки» велосипеды, самокаты, фоторамки и другую продукцию. Намеревающийся стать резидентом АО «ЧРЗ «Полет» заявил о производстве высокотехнологичных изделий для аэродромов в гражданской и экспериментальной авиации.
Кроме того, среди поступивших заявок есть документы от компании «Роллком». Предприятие специализируется на изготовлении дверей, сидений и систем хранения для спецтехники. В индустриальном парке производитель намерен заняться выпуском шторных дверей и их комплектующих.
Ранее сообщалось, что завод «Витчел» в Челябинске произвел два высокоскоростных лифта, являющихся единственной подобной продукцией полностью отечественного производителя, первый из них со скоростью перемещения шесть метров в секунду проходит сертификацию.
Лавров заявил о наращивании экономического сотрудничества с Венгрией
Несмотря на непростую международную обстановку и санкционное давление на Россию, Москва и Будапешт продолжают наращивать экономическое сотрудничество, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
«Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25 процентов нашего товарооборота», – приводит его слова ТАСС.
Лавров также отметил, что представит главе МИД Венгрии Петеру Сийярто российские оценки ситуации вокруг Украины и хода специальной военной операции (СВО). «Я знаю, что вы внимательно следите за развитием ситуации на Украине, в том числе с точки зрения венгерского национального меньшинства, и сегодня мы будем готовы рассказать вам наше видение того, как развивается наша специальная военная операция и какие есть перспективы урегулирования этого серьезного кризиса», — уточнил Лавров.
Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером-министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.
В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
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Росатом приступил к строительству четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание.
Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту энергоблока № 4 дали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает ТАСС.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», – отметил Лихачев, выступая на церемонии начала строительства.
Напомним, что в 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую».
Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании «Аккую нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
Определен новый посол Белоруссии в России
Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в России.
Отмечается, что Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, передает БелТА.
Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Белорусский лидер до этого заявлял о том, что страна сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками. Более того, Лукашенко заявил, что если нужно будет, признает указом президента независимость ДНР и ЛНР.
СМИ: Договоренности по зерновому вопросу будут подписаны в пятницу
Подписание договоренности по зерновому вопросу может состояться в пятницу в Стамбуле, стороны, судя по всему, решили остававшиеся вопросы, заявил источник в ООН.
«Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра в Стамбуле действительно состоится подписание договоренности», – цитирует источник РИА «Новости».
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
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