В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России
13 международных брендов анонсировали выход на рынок розницы в России
Старший директор CORE.XP Марина Малахатько сообщила о планах 13 международных брендов выйти на российский рынок, при этом семь из них являются представителями европейских стран.
По словам Малахатько, среди этих компаний 10 специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Причем семеро из них представляют европейские страны, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что компании соблюдают конфиденциальность при согласовании сделок, что затрудняет прогнозирование точных сроков их выхода на рынок. Ожидается, что общее количество новых иностранных брендов в России в 2023-2024 годах составит 25 компаний.
Малахатько также отметила, что большинство компаний предпочитает выходить на рынок с партнерами, и наибольшую активность проявляют небольшие семейные предприятия.
C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности.