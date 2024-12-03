Эксперт: Раненые участники СВО чувствуют заботу государства о себе

Член ОП Григорьев: Государство взяло на себя обеспечение раненых участников СВО дорогими протезами

Tекст: Андрей Резчиков

«Встречи президента с ветеранами СВО очень важны, это сигнал обществу и чиновникам на многих уровнях. Я хочу напомнить, что по инициативе президента в России строится система помощи по реабилитации участников СВО, инвалидов, тех, кто пострадал», – отметил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии.

По его словам, то, что Владимир Путин назвал своей личной задачей помощь бойцам в восстановлении после ранений, сохранение их мотивации, вызывает позитивную оценку со стороны самих ветеранов. «Участники СВО понимают, что в случае ранения их не бросят, а помогут. Они будут уважаемыми членами общества и государство будет заботиться о них. Это важный момент», – добавил собеседник.

Григорьев также напомнил о появлении в России передовой системы протезирования, потому что в эту сферу направляются ресурсы отечественной науки, инженеров и технологов. «Мы сильно развиваемся в сфере протезирования. Очень хорошо, что государство берет на себя решение задачи по обеспечению пациентов дорогими протезами», – подчеркнул спикер.

Кроме того, по мнению эксперта, не менее важны усилия государства и общества по ресоциализации бойцов. «В ресоциализации бойцов помогают многие меры, в том числе и спорт. Любое вовлечение в общественную деятельность – это все нужно и необходимо», – считает Григорьев.

В Международный день инвалидов президент России Владимир Путин посетил АО «ЦИТО» – одно из ведущих отечественных предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Президенту показали участок сборки протезов, кабинет примерки и обучения ходьбе, кабинет кинезиотерапии и диагностики походки. Путин также побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе.

На предприятии выпускают высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности (в том числе с микропроцессорным управлением), фиксирующие и функционально-корригирующие корсеты, туторы. АО «ЦИТО» активно использует комплектующие собственного производства, его мощности закрывают конкурентоспособными медицинскими изделиями не менее 30% потребностей отечественного рынка.