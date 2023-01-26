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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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Отправка танков на Украину станет главным провалом Шольца

Два дня на Олафа Шольца давили – и додавили таки REUTERS
После серии шуток об «агенте ГРУ Олафе Шольце», угроз со стороны Польши и ожесточенного торга с США канцлер Германии все-таки согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. Обстоятельство этих уговоров не сказали ничего нового про противостояние России и Запада. Но многое – лично про Шольца. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

«Леопарды» называют лучшими танками в мире, но в украинских условиях эти машины столкнутся с рядом трудностей imago images/Global Look Press
Власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев. Всего будет передано около сотни машин, в том числе за счет стран, на вооружении которых стоят «Леопарды». Вслед за Германией об отправке танков M1 Abrams объявили США. В чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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За что мы воюем

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
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Тимофей Бордачёв
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    Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге

    «Леопарды» называют лучшими танками в мире, но в украинских условиях эти машины столкнутся с рядом трудностей
    		   26 января 2023, 10:44
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    Власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев. Всего будет передано около сотни машин, в том числе за счет стран, на вооружении которых стоят «Леопарды». Вслед за Германией об отправке танков M1 Abrams объявили США. В чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев?

    После нескольких недель колебаний канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что его правительство предоставит Украине боевые танки Leopard 2. Кроме того, Берлин снял возражения по поводу желания других стран предоставить свои «Леопарды». Эти машины стоят на вооружении 13 стран, некоторые из которых (в том числе Дания, Норвегия, Испания и Нидерланды) выражали готовность расстаться с Leopard или аналогичными боевыми танками в рамках более крупной коалиции.

    В заявлении немецкого правительства говорится, что первоначально будет предоставлена одна рота Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как пояснил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки могут прибыть на Украину в течение трех месяцев. Однако итоговая цель состоит в том, чтобы Германия и ее союзники предоставили Украине в общей сложности два батальона, или 88 (по другим данным – более 120) танков. Кроме того, правительство планирует быстро начать обучение украинских танкистов в Германии. Составляемый пакет помощи также будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание.

    «Это решение вытекает из нашей хорошо известной позиции – поддерживать Украину по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне», – сказал Шольц после заседания кабинета министров в Берлине.

    Заявление Германии по «Леопардам» было ожидаемо. Накануне официальные лица в США сообщили о достигнутой предварительной договоренности об отправке Вашингтоном на Украину танков M1 Abrams. Вечером в среду президент США Джо Байден официально объявил об этом решении. США готовы передать ВСУ 31 танк Abrams стоимостью 400 млн долларов. Ранее Шольц настаивал на том, что любое решение о поставке «Леопардов» должно приниматься совместно с союзниками Германии, в первую очередь с США.

    Решения Вашингтона и Берлина – это лишь начало масштабных поставок, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он убежден, что в ближайшее время будет поставлено несколько сот единиц такой техники. При этом полковник запаса считает неверными заявления о том, что Abrams не приспособлены для боевых действий в зимних условиях и якобы могут завязнуть в грязи. «Это вполне эффективное, серьезное оружие», – подчеркнул Коротченко.

    Ответом Москвы на обострение ситуации Штатами могла бы стать передача тактического ядерного оружия в войска,

    считает собеседник. «Мы движемся к полноценному Карибскому кризису номер два. И к нему надо быть готовым. Все красные линии пересечены, поэтому важно обзавестись дубиной, которую при случае необходимо использовать по назначению без всякого сожаления», – убежден Коротченко.

    Отметим, что давление на Шольца передать танки Украине особо усилилось на этой неделе после того, как Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой одобрить отправку Leopard 2 из польских запасов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий одним из первых поблагодарил канцлера после заявления по танкам. Позже к нему присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил в соцсетях, что танки «могут помочь Украине защитить себя, одержать победу, сохраниться в качестве независимого государства».

    Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». По его словам, эти танки «сгорят так же, как и все остальные».

    Отправку Украине танков раскритиковали оппозиционные немецкие партии. В «Альтернативе для Германии» (АдГ) назвали такое решение «безответственным и опасным». «В результате Германия рискует быть втянутой непосредственно в войну», – сказал председатель АдГ Тино Хрупалла.

    В свою очередь Левая партия предупредила о возможной эскалации конфликта. «Поставка боевых танков «Леопард», которая снимает еще одно табу, потенциально приближает нас к третьей мировой войне, а не к миру в Европе», – заявил лидер партии в Бундестаге Дитмар Барч в разговоре с информационным агентством dpa.

    Немецкий боевой танк Leopard 2A6 является дальнейшим развитием танка 2A5. Он был значительно модернизирован по сравнению со своим предшественником. На Западе его называют «одним из лучших основных боевых танков в мире». На момент своего появления Leopard 2A6 превосходил американский M1A2 Abrams, британский Challenger 2 и французский Leclerc с точки зрения защиты, огневой мощи и маневренности.

    Танк защищен композитной броней нового поколения и имеет наружную модульную броню. Кроме того, предусмотрена установка блоков динамической защиты. Leopard 2A6 вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 мм, которая является более длинной версией, используемой на Leopard 2A5. Новый ствол позволяет боеприпасам достигать более высоких скоростей. У него большая дальность стрельбы по сравнению с танком 2А5. Боекомплект состоит из 42 снарядов, 15 из которых готовы к использованию, а остальные хранятся в передней части корпуса.

    Военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов отмечает, что Leopard 2A6 изначально создавался под климатические условия, «которые максимально приближены к тому, что мы имеем на Украине». «Аппарат способен стрелять снарядами с обедненным ураном. При этом его орудие визуально длиннее, чем у более ранних моделей Leopard 2A4 или 2А5», – сказал Артамонов.

    О том, что на вооружении танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder используются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых приводит к заражению местности, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как сообщает РИА «Новости», он отметил, что поставки таких снарядов будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб в отношении России. Он отметил, что подобные инциденты с этими снарядами уже происходили в Югославии и Ираке.

    Еще одно важное отличие немецкого танка от предшественников – замена основных элементов двигателя может проводиться в течение 45 минут, в то время как у ранних моделей на это уходило минимум полдня. «Добавлен сдвижной люк, что существенно упрощает работу с аппаратом. Очень мощный двигатель позволяет заезжать на препятствия до метра с ходу. Еще из нововведений – дымовые мортиры, которыми распоряжается командир танка. В общем, Leopard 2A6 – машина новая и достаточно хорошо оборудованная», – подчеркивает Артамонов.

    Однако сохранились и некоторые проблемы: боеукладка примыкает к башне, что делает возможным выбивание крышки при детонации.

    «Германия готова направить 88 танков Украине, но Киев нуждается в тысяче таких машин. В начале СВО мы обнулили около семи тысяч бронемашин ВСУ.

    Каждая европейская страна пообещала всего лишь по 10–15 моделей», – указал эксперт, добавив, что Старый Свет в состоянии поставить около 200 танков.

    Однако прежде всего придется обучить экипажи, наладить доставку запчастей и проводить техобслуживание и ремонт – вплоть до буксировки в тыл. «Проработка этих задач займет до полугода. Если машины войдут в бой раньше, то мы можем быть уверены в том, что внутри аппаратов находятся польские экипажи, что будет означать переход к новому витку эскалации. Однако доказать наличие специалистов НАТО будет крайне непросто – отличить жителя Варшавы от киевлянина трудно, а документы на такие «выезды», как правило, не берутся», – подчеркивает эксперт.

    Он напомнил также, что «Леопарды» прекрасно горели в Афганистане и в Сирии. А у передаваемой ВСУ модификации А6 «сохраняется высокая вероятность детонации боекомплекта».

    «ПТРК «Фагот» хорошо поражали эти танки. У них не будет авиационного прикрытия, что делает танк хорошей целью для наших ВС»,

    – резюмирует Артамонов.

    Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин добавляет, что «Леопарды» представляют собой оружие прорыва. «Собственно, Киев и собирается применить их с целью наступления. Они будут сконцентрированы в месте вероятного решающего удара. Конечно, у них сохранится потребность в хорошей маскировке и прикрытии средствами ПВО, чтобы защититься от пехоты, которая может сжечь военную технику», – считает эксперт.

    Версия об их использовании на юге с целью перерезать сухопутный коридор в Крым вполне вероятна из тех соображений, что наступление на территории Белгородской или Курской областей, с точки зрения западных стран, будет нарушать красные линии России», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается Крыма, то он до сих пор многими странами не признан российским. Это, конечно, ошибочный взгляд, но мысль может развиваться и в подобном ключе. Поэтому отрицать возможность удара на данном направлении нельзя», – пояснил Козюлин.

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