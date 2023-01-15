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Британия «меняет правила игры» на Украине ударными вертолетами

Вместо пилотов ВСУ вертолетами Apache будут управлять поляки army.mod.uk
Лондон передаст Киеву танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и, возможно, вертолеты Apache. Эксперты указывают, что поставки тяжелой бронетехники и боевой авиации станут серьезным вызовом в отношениях с Москвой, однако не внесут серьезного перелома в ход конфликта на Украине. Какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину? Подробности...
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    Британия «меняет правила игры» на Украине ударными вертолетами

    Вместо пилотов ВСУ вертолетами Apache будут управлять поляки
    		   15 января 2023, 18:40
    Фото: army.mod.uk
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон передаст Киеву танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и, возможно, вертолеты Apache. Эксперты указывают, что поставки тяжелой бронетехники и боевой авиации станут серьезным вызовом в отношениях с Москвой, однако не внесут серьезного перелома в ход конфликта на Украине. Какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину?

    Правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни. В целом за последние полгода в Британии прошли обучение «тысячи» украинских военных, отметили в британском правительстве.

    В канцелярии заявили, что в ближайшую неделю по всему миру прокатится так называемый шквал британской дипломатической активности, после того, как премьер-министр дал руководителям ведомств указания возглавить международные усилия в преддверии годовщины расширения масштабов конфликта на Украине. В канцелярии также сообщили, что Сунак взял на себя обязательство в 2023 году выделить на оказание военной помощи Украине ту же или большую сумму, что и в 2022 году, передает ТАСС.

    В коммюнике утверждается, что Британия якобы стремится избежать затяжного позиционного противостояния на Украине. В канцелярии также подчеркнули, что Лондон видит себя в роли международного катализатора усилий, направленных на оказание военной помощи Киеву. На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр Британии призывает союзников направить Киеву планируемую военную помощь как можно быстрее для максимального результата.

    Кроме того, германский концерн Rheinmetall располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет год, заявил глава концерна Армин Паппергер. По его словам, даже если танки разрешат отправить Киеву завтра, то поставка произойдет не раньше начала 2024 года, потому что технику необходимо длительно готовить для того, чтобы ее было возможно применять в боевых условиях.

    Одновременно с этим The Mirror со ссылкой на источник в оборонном секторе написал, что вслед за танками Challenger 2 Лондон направит Украине до четырех ударных вертолетов Apache. Собеседник издания утверждал, что речь идет о передаче Apache AH64 E – самой современной версии вертолетов, которые могут уничтожить несколько целей за секунды. «Apache изменят правила игры», – говорил источник.

    Вскоре, однако, министерство обороны Великобритании назвало не соответствующей действительности информацию в статье The Mirror. Об этом написала в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) корреспондентка Sky News Дебора Хейнс. «Министерство обороны говорит, что статья, в которой утверждается, что Великобритания отправит ударные вертолеты Apache на Украину, неверна», – написала журналистка.

    Она также привела ссылку на сообщение правительства Британии от 14 января о новой помощи Украине и заявила, что более подробную информацию об этом в понедельник сообщит британский министр обороны Бен Уоллес. Сейчас материал The Mirror недоступен, пишет РБК. Впрочем, «вбросы» в СМИ о поставках вертолетов и последующие запоздалые опровержения могут быть проверкой реакции Москвы.

    Ранее такие же неофициальные сообщения о поставках Запада Украине РСЗО, танков и ЗРК предваряли реальную их переброску на украинскую территорию. 

    Boeing AH-64 Apache – вертолет американского производства. Он может быть оснащен шестнадцатью противотанковыми ракетами Hellfire, семидесяти шестью 70-мм ракетами Hydra и 30-мм автопушкой. Четыре Apache способны мгновенно уничтожить целый полк из 70 танков, писало издание. Вертолеты оснащены двигателями Rolls Royce, могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Стоимость одного Apache оценивается примерно в 85,6 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что Варшава первой решилась поставить Киеву партию танков Leopard немецкого производства, стоящих на вооружении польской армии. На вооружении польской армии есть 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Также сообщалось, что Запад намерен переступить «красную линию» с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2.

    «Передача роты Challenger 2 и нескольких Apache похожа на начало реализации украинской властью плана «Б» – мирное занятие Польшей территории распадающейся украинской хунты.

    Суть в том, что за рычагами этих и других передаваемых танков, а также за штурвалами вертолетов по большей части, скорее всего, будут сидеть британские и польские военные. То есть это будет начало переброски польских воинских частей на запад Украины. НАТО рассчитывает, что спецоперация остановится примерно на нынешних позициях, плюс–минус, а Львовщина и другие западные области Украины останутся за поляками», – отметил специалист по НАТО, выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

    И, по его словам, в Брюсселе рассчитывают, что Москва будет готова договариваться при этих условиях, а Запад будет трактовать это как свою победу. «Кстати, у нас в СМИ и вообще в медиасфере уже слышны подобные призывы, иначе – как звучит в этом контексте – нам якобы придется воевать со всем НАТО. Думаю, нам не стоит соглашаться на этот сценарий хотя бы потому, что еще в прошлом году во время встречи НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии и в последующих консультациях было сказано, что альянс за интересы Польши воевать не будет. К тому же статья 5 Североатлантического договора говорит о коллективной обороне, а не о нападении. Да и носит она не обязательный, а рекомендательный характер», – заметил эксперт.

    При всем при этом, если эти танки и вертолеты все-таки вступят в бой с Вооруженными силами России, то факт участия в столкновениях военных НАТО должен трактоваться Москвой как casus belli – «повод для войны», уверен аналитик. «К тому же занятие Польшей Западной Украины будет означать создание там военных баз, в том числе и НАТО, и как следствие, продвижение альянса на восток еще на 100–200 км. Так что все происходящее сейчас – это, по моему мнению, уже и есть та «красная линия», за которую Россия не должна допускать Запад и Киев. Думаю, наш Верховный главнокомандующий должен принять решение о проведении атаки «неподписанными» беспилотниками по транспортной инфраструктуре Польши», – подчеркнул собеседник.

    Для управления Apache украинским пилотам, ранее летавшим на советских Ми-8, придется переучиваться не меньше месяца, а скорее всего, два–три месяца, но никто этого делать не будет, потому что за штурвалами будут находиться поляки, добавил в свою очередь летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Вообще, Британия отдает Украине то, что ей самой не нужно. К тому же для наших ПВО или авиации они представляют очень легкую мишень, мимо «Панциря» они не пролетят. У них есть отстрел тепловых головок, но ракеты, которые Россия применяет в ходе спецоперации, имеют несколько степеней наведения. Так что сомнительно, что это звено вертолетов будет вступать в бой. Скорее всего, их разместят в западных регионах Украины», – пояснил он.

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