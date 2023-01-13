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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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К чему готовятся военные России и Белоруссии

Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание Константин Морозов/РИА Новости
Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло беспрецедентного уровня, отметил Александр Лукашенко. Одновременно в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России Олег Салюков – один из новых замов командующего СВО. В это же время Киев усиливает провокации на украино-белорусской границе. На что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада? Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
Херсон, находящийся сейчас под контролем Киева, переживает гуманитарную катастрофу – закрыты магазины, нет продуктов, тепла, воды и электричества. Население уже требует уволить назначенных Киевом чиновников. Почему у Зеленского не получилось создать из Херсона пропагандистскую «картинку» после того, как войска РФ были вынуждены его оставить. Подробности...
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Эстонию отправили охотиться за российскими деньгами

Запад ищет правовую лазейку для конфискации российских активов Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония первой из всех стран ЕС решила приступить к изъятию российских активов. Они небольшие – всего около 20 млн долларов. Но Евросоюз, похоже, решил с помощью маленькой Эстонии протестировать конфискацию российских активов, а заодно выявить реакцию и ответные шаги Москвы. Прибалтийские государства уже не в первый раз используются Западом в таких целях.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку. Подробности...

Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

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Андрей Полонский, писатель, историк
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть. Подробности...

Америка финансирует Украину ради удовольствия

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Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...
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Эстония стала подопытной крысой Запада

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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    К чему готовятся военные России и Белоруссии

    Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание
    		   13 января 2023, 11:14
    Фото: Константин Морозов/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Сотрудничество Москвы и Минска в сфере безопасности достигло беспрецедентного уровня, отметил Александр Лукашенко. Одновременно в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск России Олег Салюков – один из новых замов командующего СВО. В это же время Киев усиливает провокации на украино-белорусской границе. На что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада?

    «Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности, ой как, далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко», – так президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений с Россией, выступая на совещании в четверг. Слова белорусского лидера привел Telegram-канал «Пул первого». По словам Лукашенко, принятые около года назад программы сотрудничества Москвы и Минска в сфере безопасности уже устарели. «Жизнь подтолкнула» к более тесному взаимодействию, подчеркнул Лукашенко.

    Проявлением этого, более тесного взаимодействия можно считать прошедший тогда же в четверг рабочий визит в Белоруссию главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова. Это первая его поездка к минским союзникам в новом качестве. Напомним, в среду генерал армии Салюков был назначен одним из заместителей нового командующего российской спецоперацией на Украине – главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

    В четверг комиссия Минобороны во главе с Салюковым провела инспекцию российских частей и подразделений. Главком заслушал доклады командиров «российского компонента» – подразделений ВС РФ в составе сформированной в октябре 2022 года региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства России и Белоруссии. Генерал Салюков проверил размещение и быт военнослужащих, поговорил с ними и убедился в качестве подготовки личного состава. Российские военные, подчеркнули в министерстве, ведут интенсивную боевую подготовку на полигонах.

    «Президент Александр Лукашенко описал степень взаимодействия наших армий как невероятно тесную интеграцию вооруженных сил. Он также подчеркнул, что в случае необходимости отражения агрессии со стороны стран НАТО, мы будем действовать как одна грозная структура. Даже взаимодействие между батальонами и бригадами отличается завидной слаженностью», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    Проверка боеспособности и слаженности объединенной группировки проходит на фоне явного роста угрозы Белоруссии с юга, со стороны Украины. В четверг прозвучало сообщение о том, что ВСУ отвели часть своих подразделений от линии фронта на север, к белорусской границе. О передислокации заявил телеканалу Sky News украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Он объяснил переброску войск необходимостью защиты от возможного совместного наступления, которое якобы готовят Россия и Белоруссия.

    Как напоминает ТАСС, в октябре прошлого года Лукашенко указывал: Украина сосредоточила у границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. В середине ноября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо проинформировал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях» и «начинают взрывать все мосты на Волынском направлении». На прошлой неделе погранкомитет сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Фиксируется стрельба из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной украинской территории.  О том, что провокационные инциденты на границе происходят всё чаще, в декабре прошлого года говорил и президент Белоруссии.

    Что используется для защиты западного направления

    Для прикрытия Белоруссии от возможных провокаций с воздуха, российские и белорусские зенитные и ракетные подразделения РГВ «выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство», сообщили в среду в Минобороны Белоруссии. «По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России», – говорится в сообщении.

    Как уже отмечалось выше, «далеко зашедшему» взаимодействию Москвы и Минска в формате РГВ – менее трех месяцев. В октябре 2022-го Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились задействовать совместную группировку, которая была предусмотрена Союзным договором, и де-юре функционировала с 2000 года. Реальное развертывание РГВ объяснено обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

    Общая численность российских военнослужащих в составе РГВ запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. Кроме того, было запланировано прибытие из России около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

    В том же месяце Москва и Минск начали в Белоруссии боевое слаживание соединений и частей. Как сообщали в Минобороны, военные «совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины». На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается поэтапное наращивание РГВ – в республику продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных сил России.

    В декабре прошлого года Путин заявил, что сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации, «в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства».

    Белоруссия – ключевой союзник России в проведении спецоперации. Республика, напомним, предоставила свою территорию для базирования военнослужащих, которые в феврале прошлого года совершили рывок в сторону Киева. Кроме того, лично Лукашенко подтверждал информацию о том, что с территории республики Россия наносила в превентивных целях ракетные удары по Украине.

    При этом белорусские военные в самой спецоперации не участвуют. Тем не менее Лукашенко сообщал ранее, что Украина стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих, которые оборудуют блокпосты и огневые позиции. В случае необходимости Минобороны Белоруссии может привлечь 500 тыс. военнообязанных. Отметим также, что в случае угрозы со стороны НАТО Белоруссия рассмотрит возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Как говорили в Минске, Москве предложат вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО развернут в Польше.

    Что стало основой «далеко зашедших отношений»

    База для нынешнего военного партнерства была заложена почти 25 лет назад. С 1999 года между Москвой и Минском действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления. В начале декабря прошлого года министры обороны подписали протокол о внесении обновлений в это соглашение (каких – не уточнялось).

    С 2004 года действует соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск. Этот документ называют основополагающим на случай совместных боевых действий. В 2011 году вступило в силу соглашение об обеспечении взаимных поставок продукции военного назначения в период нарастания угрозы агрессии и в военное время.

    С 2016 года добавилось соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск. С этого же года функционирует восточноевропейская объединенная региональная система ПВО (Россия плюс Белоруссия). Осенью 2021 года обе страны договорились реализовывать 28 союзных программ. Речь шла не только о вопросах безопасности, но и о промышленности, социальной сфере, сельском хозяйстве и других сферах.

    Обе страны регулярно проводят совместные военные учения, главными из которых стали учения под названием «Запад», которые проходят раз в два года. Они направлены на отработку создания мощных межвидовых группировок, планирование боевых действий по любым направлениям.

    Так, в «Западе-2021» участвовали около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей. На следующей неделе вооруженные силы России и Белоруссии проведут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями. Они продлятся до февраля.

    На территории Белоруссии расположена радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи), которая отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на северо-западном направлении. Также в республике есть 43-й узел связи ВМФ России (Вилейка) для связи Главного штаба флота с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океана. В ответ белорусы получают по льготной цене или безвозмездно всевозможные вооружения, включая артиллерию и средства ПВО. В 2016 году Россия передала соседу новейшие зенитные ракетные комплексы С-400.

    Что потребуется доработать

    «Отмечается отличное понимание и на самых высоких уровнях. Это подтверждает и недавний визит главкома Сухопутных войск РФ в Белоруссию. С точки зрения управления двумя структурами на данный момент всё очень близко к идеалу. Однако нам есть над чем работать. В частности, очень важно уравнять степень технического оснащения армии Белоруссии с российской», – отмечает Алесин.

    У Минска, конечно, есть отставания в плане обладания техническими новинками военной сферы, указывает белорусский военный эксперт. При этом, отмечает Алесин, Белоруссия предпринимает меры по сокращению отставания в оснащении своего боевого арсенала. Собеседник упомянул и недавно переданные Россией ЗРК С-400, и оперативно-тактические комплексы «Искандер». «Необходимо оснастить наших партнеров более современными боевыми танками, потому что многие образцы представляют собой технические новинки 90-х годов», – отметил Алесин.

    «Однако повторюсь: наше взаимодействие достигло невероятно высокого уровня. Это хорошо показала миротворческая операция в Казахстане, когда наши войска совместно выполнили все поставленные задачи в рамках поддержания конституционного строя в Астане», – резюмирует белорусский эксперт.

    Какую роль Белоруссия может сыграть в будущем

    «Интеграция ВС двух республик имеет достаточно ограниченное утилитарное направление. Самое важное в военном взаимодействии с Минском – это транспортная сеть, железные дороги и территории сами по себе. Однако Россия в технологическом плане может помочь ВС Белоруссии, снабдив их всем самым необходимым», – рассуждает российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

    Собственно, сама по себе армия Белоруссии не может рассматриваться как серьезный партнер Российской Федерации по численности и каким-либо техническим показателям, полагает собеседник. Но, отмечает он, сама территория этой страны, «как и вытекающие из географических особенностей возможности логистики, играют очень важную роль для нашей армии, если рассматривать вопрос исключительно с точки зрения текущей ситуации на Украине».

    Белоруссия может стать важным тыловым участком, однако надеяться на задействование ВС страны непосредственно в рамках проведения СВО не стоит, полагает Гундаров. «Это вызовет большой негатив в республике, что не будет играть на руку ни нам, ни Александру Лукашенко. Даже с точки зрения численности армии Минска – это всего лишь капля в море для исполнения тех целей, которые преследует Москва на Украине», – указывает эксперт.

    «Если говорить о будущей интенсификации наших отношений в этом плане, то стоит обращать внимание на насущные проблемы, как, например, угроза со стороны Польши. Варшава рассматривает Западную Украину как будущий плацдарм для себя. Белоруссия тоже входит в их планы, так как в прошлом часть территории принадлежала польскому государству», – подчеркивает эксперт.

    «Мы имеем полное право предполагать, что если Польша войдет на земли Украины, то эта же угроза будет существовать и для Минска. Войскам наших стран в этом случае придется отражать агрессию со стороны Варшавы. Уже сейчас в Польше объявлена мобилизация. Численность ВС увеличена до 260 тысяч. Поэтому рассматривать будущее взаимодействие наших армий необходимо именно под углом потенциального отражения атаки со стороны Варшавы», – резюмирует Гундаров.

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